M jak miłość, odcinek 1872: Impreza urodzinowa w siedlisku Budzyńskich w cieniu koszmaru! Wyjdzie na jaw prawda o Sylwii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwsza po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Tak wyczekiwany powrót "M jak miłość" po długiej wakacyjnej przerwie dostarczy wielu emocji i będzie zapowiedzią tego, że w nadchodzącym sezonie nie zabraknie nie tylko miłosnych wątków, ale także mrożących krew w żyłach zdarzeń!

Finał procesu Święcickiego - oprawcy Magdy w 1872 odcinku "M jak miłość"

Jak zacznie się "M jak miłość" w 1872 odcinku, czyli pierwszym po wakacyjnej przerwie? Od samego rana Magda będzie podenerwowana, bo tego dnia czeka ją finał procesu Święcickiego (Artur Paczesny), sąsiada z Grabiny, który chciał ją zabić, zaatakował Budzyńską i Julię Malicką (Marta Chodorowska) w siedlisku. Żądny zemsty awanturnik nie odpuści. W trakcie widzenia w areszcie poprosi o pomoc swojego brata, bogatego Błażeja, który załatwi mu świetnego adwokata (Michał Siudek).

Czy Budzyńscy w 1872 odcinku "M jak miłość" uwolnią się od niebezpiecznego sąsiada?

Co prawda w 1872 odcinku "M jak miłość" Święcicki zostanie skazany na cztery lata więzienia, ale Magda i Andrzej wcale nie odetchną z ulgą. Bo zagrożeniem będzie dla nich właśnie Błażej. Po powrocie z sądu małżonkowie w otoczeniu przyjaciół będą mieli co świętować. W ich pensjonacie zjawą się liczni goście. Powód?

Impreza w siedlisku Magdy i Andrzeja w 1872 odcinku "M jak miłość" pełna niespodzianek!

Adam Werner (Jacek Kopczyński) w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach z pomocą pani Oli (Ewa Kolasińska) i Violi (Magdalena Waligórska) przygotuje dla Sylwii urodzinowe przyjęcie niespodziankę w siedlisku w Grabinie. Zaliczając przy tym wpadkę za wpadką! Bo Sylwia szybko przejrzy zamiary Adasia. Jak podaje światseriali.interia.pl jak zwykle Werner nie da rady utrzymać swego pomysłu w tajemnicy. Sylwia odkryje, co dla niej szykuje i wytknie mu szereg błędów.

Wpadka Wernera na przyjęciu urodzinowym Sylwii w 1872 odcinku "M jak miłość"

W decydującym momencie imprezy w siedlisku Werner w 1872 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu wygłosi płomienne przemówienie na część Sylwii i kompletnie się ośmieszy. Wyjdzie na jaw, że wcale jej nie zna, a prawda o Sylwii jest zupełnie inna niż przypuszczał.

M jak miłość ZWIASTUN pierwszego odcinka po wakacjach. Strach Kingi przed prześladowcą! Finał procesu oprawcy Magdy

- Chciałbym wygłosić toast na cześć kobiety mojego życia. Sylwia, zauroczyłem się w tobie od pierwszego wejrzenia. To była wspaniała polska złota jesień... - Poznaliśmy się w grudniu - poprawi go rozbawiona Sylwia. - Faktycznie... To była piękna mroźna zima... Pewnie dlatego od razu rozpaliłaś moje zimne kawalerskie serce. Do dziś pamiętam każdy szczegół... Twój uśmiech... Błysk w twoich niebieskich oczach... - Zielonych - wytknie Adamowi partnerka. - Naprawdę? - zdziwi się Werner. - To może ja już lepiej włączę naszą ulubioną playlistę... Specjalnie przygotowałem. Poznajesz? - westchnie prawnik, po czym włączy muzykę, ale Sylwia od razu go ucieszy. - Adam, zamknij się już! - Twoje zdrowie, skarbie. I rezerwuję pierwszy taniec... - doda Werner.

Psychopata na imprezie u Budzyńskich w 1872 odcinku "M jak miłość"! Hoffman zaczai się na Kingę

Goście w siedlisku Magdy i Andrzeja w 1872 odcinku "M jak miłość" będą w wyśmienitych humorach. Tylko jedna osoba nie będzie zupełnie pasowała do towarzystwa. Nieobliczalny psychopata Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin), którego Piotrek (Marcin Mroczek) zaprosi na imprezę do Grabiny, nie wiedząc jak złe zamiary sąsiad z Deszczowej ma wobec Kingi. Podczas przyjęcia Hoffman postara się zbliżyć do Kingi, na której punkcie ma obsesję.