M jak miłość. Psychol Hoffman wykorzysta naiwną Kingę nad rzeką w Grabinie! Oto, co zrobi Zduńskiej zanim od niego ucieknie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Kingę w 1872 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacyjnej przerwie, gdy znajdzie się w pobliżu Dariusza Hoffmana, nie wiedząc o tym, jak złe zamiary ma wobec niej sąsiad ze skłonnościami psychopaty! Póki co zwyrodnialec i podglądacz, który od tygodni obserwuje Kingę przez okno sypialni, robi jej rozebrane zdjęcia, nie zrobi nic, by wzbudzić czujność Zduńskiej.

Kinga uwierzy w kłamstwa zboczonego Hoffmana w 1872 odcinku "M jak miłość"?

Przeciwnie, w 1872 odcinku "M jak miłość" Hoffman opowie jej poruszającą historię swojego życia. Jak niby został porzucony przez żonę Inkę, która zostawiła go samego z córką Sarą (Nadia Smyczek), a on nie radzi sobie z wyskokami dorastającej nastolatki. W tym, co Kinga usłyszy od psychola nie będzie ziarna prawdy. Podczas pobytu w Grabinie Sara przedstawi Lence (Olga Cybińska) inną wersję rozstania rodziców, wyjawiając przy tajemnicę, jak ojciec potwór krzywdzi kobiety.

Z kolei naiwna Kinga w 1872 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu będzie chłonęła jak gąbka to, co Hoffman jej powie. Jak podaje światseriali.interia.pl nieobliczalny sąsiad niby przypadkiem dotknie Zduńską, która od razu się od niego odsunie.

Tak psychol Hoffman będzie czarował Kingę w 1872 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ludzie myślą, że jeśli ktoś ma dobrą pracę, pieniądze, to wszystko jest w porządku, ale nie wiedzą, jak to jest, gdy nikt cię nie rozumie. Gdy nawet twoja córka cię odrzuca... - Jest teraz w trudnym wieku, to minie - odpowie Kinga. - Może... Ale czasem czuję się w tym wszystkim tak samotny i zazdroszczę ci... - Czego? - zdziwi się Kinga. - Rzadko spotyka się osoby, które mają w sobie taką ciepłą energię... Serio, jesteś inna niż większość ludzi. Potrafisz dostrzec w człowieku coś więcej niż tylko to, co na powierzchni. Czy Piotr naprawdę cię docenia? Jest szczęściarzem, bo takich kobiet jak ty naprawdę się nie spotyka...

Po tych słowach Hoffmana w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Kinga zblednie i nagle źle się poczuje. Jakby instynktownie wyczuwała, że ze strony sąsiada grozi jej niebezpieczeństwo. Ucieknie z pomostu nad rzeką w Grabinie, nie zauważy jednak, że zostawiła Dariuszowi swój telefon. Psychol sprytnie to wykorzysta i skopiuje wszystkie dane Zduńskiej.

- Strasznie cię przepraszam, ale coś jest nie tak. Źle się czuję, muszę wracać... - wyjaśni Kinga i schroni się w siedlisku Magdy (Anna Mucha).

Ale Hoffman nie odpuści, po tym co zrobi z Kingą w 1872 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie miał apetyt na więcej. Tylko Magda zauważy, jak sąsiad działa na Kingę, jak przyjaciółka panikuje w jego obecności.