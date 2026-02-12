M jak miłość, odcinek 1916: Wzruszające zaręczyny w życiu Mateusza. Pojadą do Grabiny chwalić się dobrymi nowinami

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mateusz nie narzeka ostatnio na nudę w życiu osobistym i miłosnym. Wnuk Barbary (Teresa Lipowska) znalazł na studiach paczkę znajomych, którzy skutecznie zajmują mu czas. Zakochał się także w Majce, ale póki co nie wydarzyło się między nimi wiele więcej niż szczere rozmowy i wsparcie. To dlatego, że uczucia dziewczyny wciąż podążają za niewiernym Tomaszem. Jednak w 1916 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co odmieni bieg wydarzeń.

Majka wreszcie przejrzy na oczy w sprawie Tomka

Tomasz po raz kolejny zawiedzie Majkę, nie dotrzymując obietnic i pokazując brak odpowiedzialności. Dodatkowo Zuza zdradzi przyjaciółce, że widziała Kubickiego z inną dziewczyną. Te doniesienia wprowadzą Majkę w jeszcze większe wątpliwości co do swoich uczuć i sprawią, że Mateusz oraz pozostali studenci będą chcieli ją wesprzeć bardziej niż kiedykolwiek. To naprawdę koniec tego związku.

Dodatkowo w 1916 odcinku "M jak miłość" Majce nie będzie łatwo, ponieważ nagle na uczelni zjawi się jej matka. Kobieta poprosi córkę o pomoc i wyzna, że wpadła w długi, a w jej domu pojawił się komornik. Majka będzie zaskoczona, ale nie pozostanie sama.

Zaręczyny w 1916 odcinku "M jak miłość"

Już w 1916 odcinku "M jak miłość" pojawi się także powód do świętowania. Bat Janka (Jakub Sirko), Michał (Tomasz Rożniatowski) zaprosi studentów na kolację, aby podziękować im za pomoc w odzyskaniu Eweliny (Anna Jarosik). W trakcie spotkania Mateusz i przyjaciele będą świadkami wzruszających chwil, które przypomną im, jak ważne jest wsparcie bliskich. Michał ponownie poprosi ukochaną o rękę, co wywoła falę radości wśród wszystkich obecnych.

I właśnie z powodu szczęśliwych zaręczyn, Janek Winiar zwita w Grabinie. Przyjedzie, aby podziękować Barbarze za wsparcie i mądre rady, które skłoniły Janka do szczerej rozmowy z Michałem, co zaowocuje szczęśliwym finałem i zaręczynami Eweliny z żołnierzem.