Farma 5, odcinek 20: Na farmie pojawi się nowy mieszkaniec. Nikt nie spodziewa się takiej niespodzianki

Niespodziewana wizyta Szymona w 20. odcinku "Farmy"

Dzień na Farmie rozpocznie się w nieco okrojonym składzie. Dominika wciąż zmaga się z kontuzją, przez co nie będzie mogła w pełni uczestniczyć w porannym obrządku. Pozostali Farmerzy będą musieli przejąć jej obowiązki, a wśród uczestników pojawi się pytanie, jak potraktują niedyspozycję koleżanki z gospodarstwa.

Wraz ze wschodem słońca na Farmie pojawi się Szymon. Jego nagła wizyta zaskoczy uczestników, którzy nie spodziewali się go o tej porze. Zaspani i zdezorientowani Farmerzy szybko jednak staną na nogi, gdy okaże się, że przywiózł ze sobą niespodziankę.

Nowy mieszkaniec gospodarstwa

Największym zaskoczeniem okaże się nowy mieszkaniec Farmy – słodki czworonożny zwierzak, który natychmiast przyciągnie uwagę uczestników. Jego pojawienie się na chwilę ostudzi napiętą atmosferę i stanie się jednym z najgłośniejszych momentów dnia. Pojawi się jednak pytanie, gdzie zamieszka nowy lokator i kto będzie odpowiedzialny za opiekę nad nim.

Równolegle Farmerzy będą przygotowywać się do kolejnego pojedynku. Nominowani uczestnicy pokażą ogromną determinację, a przebieg konkurencji zapisze się w historii programu. Prawdziwe emocje wywoła jednak dopiero wynik rywalizacji i dyskusja o głosowaniu.

Dzień zakończy się w wyjątkowo nerwowej atmosferze. Choć wcześniejsze kalkulacje wskazywać będą, kto może pożegnać się z Farmą, uczestnicy z niepokojem będą czekać na ostateczny werdykt. Decyzja zapadnie dopiero podczas wieczornego spotkania z prowadzącymi.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.