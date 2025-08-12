M jak miłość. Wielki przekręt z wyrokiem sądu! Magda i Budzyński doznają gniewu Święcickiego nawet zza krat - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-08-12 10:25

W nowym sezonie "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że rzekomo pozytywny dla Budzyńskich finał sprawy sądowej, może obrócić się przeciwko nim! Jak to możliwe, że Święcicki (Artur Paczesny) zostanie skazany na kilka lat więzienia, ale i tak znajdzie sposób, by nadal realnie zagrażać Magdzie (Anna Mucha). Do akcji już w odcinku 1872 "M jak miłość" po wakacjach wkroczy nowy bohater... Kiedy Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek) poczują, że dramat dobiegł końca, wtedy właśnie wybuchnie dalszy ciąg chorej gry sąsiada. Zobacz ZDJĘCIA, jak się zacznie "M jak miłość".

Pozorne zwycięstwo Magdy i Andrzeja w sądzie w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Mimo skazania Święcickiego w 1872 odcinku "M jak miłość" po wakacjach, ci bohaterowie nie mogą spać spokojnie. Już wiadomo, że nowy sezon rozpocznie się od rozprawy sądowej Magdy i Andrzeja, którzy teoretycznie wygrają proces. Sędzia faktycznie skaże podłego sąsiada, nawet mimo faktu reprezentowania wroga przez wziętego adwokata (Michał Siudek).

Koniec końców Budzyńscy usłyszą, że sąsiad ma wylądować za kratami i to na cztery lata! Magda ucieszy się, że odzyska spokój, a Budzyński z radością zauważy, że ukochana jest zdecydowanie bardziej rozluźniona. To niestety tylko pozory, bo prawdziwe niebezpieczeństwo dopiero nadciąga!

Przekręt z wyrokiem Święcickiego w 1872 odcinku "M jak miłość"! Ma na wolności swojego człowieka!

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Święcicki w 1872 odcinku "M jak miłość zaraz po przegranym procesie spotka się z bratem. To dzięki wpływowemu Błażejowi (Adrian Budakow) dostanie bardzo dobrego adwokata. Zaraz po rozprawie Święcicki zwróci się do Błażeja z nerwami.

- I co? Nie postarał się ten twój adwokat… Nawet zwolniłem go już z tej mowy, bo i tak nic by nie wskórał – cytuje portal światseriali.interia.pl słowa rozzłoszczonego kryminalisty. - Słuchaj, a może tak już masz mnie dość, że specjalnie mi trefną papugę podstawiłeś? – złośliwie zapyta Kazimierz.

Brat Święcickiego uderzy w bezpieczeństwo Magdy w 1872 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu!

Jak się okazuje, Magda jeszcze nie wie, że oszalały z żądzy zemsty sąsiad będzie działał nawet zza krat! To szokujące, że po wyroku sądu, Kazimierz nadal znajdzie sposób na zniszczenie Budzyńskiej życia. 

- To wszystko przez tę babę. Odkąd się pojawiła, wszystko zaczęło mi się sypać… - bezrefleksyjny Święcicki zwali całą winę na Budzyńską. Błażej wtrąci nawet, że przecież to jego wybory, ale to nic nie da. Kryminalista zaszantażuje brata i każe mu zniszczyć Magdę!

- Posłuchaj, chcę tylko jednego. (...) Żeby dostała za swoje. Sprawdź jej fundację, na pewno wpadniesz na jakiś pomysł – powie Kazimierz. 

Już wiadomo, że Budzyńscy mają się czego bać! 

