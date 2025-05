M jak miłość, odcinek 1871: Kasia poczuje instynkt macierzyński! W finale sezonu zrobi wszystko, by zostać dobrą matką? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - finał sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dotychczas Kasia unikała rozmów o dzieciach, a presja Jakuba na założenie rodziny była jednym z powodów ich rozstania. Jednak w 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, coś się zmieni. Karska zacznie głaskać swój brzuch i wyobrażać sobie przyszłość z dzieckiem. Jej instynkt macierzyński, który dotąd był uśpiony, obudzi się z pełną mocą? Czy to możliwe, że kłamstwo, które ma chronić jej nowy związek, doprowadzi ją do odkrycia prawdziwych uczuć?

Mariusz, nieświadomy prawdziwego ojcostwa dziecka, w 1871 odcinku "M jak miłość" oszaleje ze szczęścia na wieść, że zostanie tatą. Jego reakcja będzie pełna radości i wzruszenia, co tylko utwierdzi Kasię w przekonaniu, że jej plan działa. Sanocki zacznie snuć plany na przyszłość, obiecując Kasi, że będzie najlepszym ojcem dla ich dziecka. Czy jednak ta sielanka potrwa długo?

Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" zaakceptuje fakt, że jest w ciąży! Poczuje, że chce być matką?

Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" wejdzie na zupełnie nową drogę. Pomimo początkowego szoku związanego z ciążą, coraz bardziej będzie oswajać się z tą myślą. I co ciekawe – zacznie jej się to podobać! Głaskanie brzucha, głębokie przemyślenia na temat przyszłości - to już nie będzie ta sama chłodna, wycofana Kasia. Pytanie tylko, czy to wszystko nie wyjdzie na jaw zbyt szybko, bo prawda o tym, kto naprawdę jest ojcem dziecka, może zmienić wszystko.

Czy Jakub w nowym sezonie "M jak miłość" odkryje, że to on jest ojcem? Kasia nie będzie spać spokojnie

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Jakub zacznie coś podejrzewać. Choć oficjalnie nie zna wyników testu, jego intuicja i dziwne zachowanie Kasi sprawią, że zacznie rozważać, czy ta aby przypadkiem nie posunęła się do kłamstwa. Czy doświadczony detektyw w nowym sezonie "M jak miłość" dowie się, że to on jest ojcem dziecka Kasi, a nie kochanek Mariusz? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie dopiero po przerwie wakacyjnej!