M jak miłość, odcinek 1870: Dorota przed powrotem z Bartkiem do domu nabierze podejrzeń. Zada mu proste pytanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Las o każdej porze roku pachnie inaczej. Czujesz?

- Tęskniłam za tym zapachem, lasu, ziemi, życia...

- O co chciałaś się mnie zapytać?

- Pytanie jest bardzo proste... Czy ja nie wchodzę w coś, co może stało się dla ciebie ważne? Chodzi mi o Natalię i jej córkę... Jesteś dla Natalii i jej córki bardzo ważny. A ja kiedy zobaczyłam to wszystko, kiedy usłyszałam rozmowę Hani z koleżanką no to...

- No tak to przynajmniej po części tłumaczy twoje zachowanie, brak kontaktu. Zwątpiłaś we mnie... Ale rozumiem, teraz wszystko rozumiem...

- Bartek, to ja odeszłam, zniknęłam, nie było mnie. Miałeś pełne prawo do tego, żeby ułożyć sobie życie. Ja ci to prawo dałam. I musiałam uznać tego konsekwencje. Gdybyś jednak...

- Nieważne! To jest nieważne! Ważne jest to, co ja czuję do ciebie, a ty do mnie...

- Ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie... Czy to coś istotnego?

- Dziewczyny garną się do mnie, a ja do nich. Jesteśmy blisko, bo to moja rodzina. I gdybym mógł to nieba bym im przychylił. Ale to ty jesteś, byłaś i będziesz miłością mojego życia... - zapewni żonę Bartek.