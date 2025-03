M jak miłość, odcinek 1859: Zmartwiona Aneta dołoży Kasi. Kolejne reprymendy nic nie pomogą - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1863: Barbara przekona Marcina do ślubu z Kamą? Popchnie go przed ołtarz, ale nie przewidzi jednego

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta w 1859 odcinku "M jak miłość" nie odpuści Kasi. Żona Olka (Maurycy Popiel) jako jedyna zna prawdę o zdradach lekarki. Nie będzie zachwycona faktem, że koleżanka dosłownie uciekła od zdradzonego Jakuba i nikomu nie chce powiedzieć, gdzie jest.

Kolejne reprymendy Anety w 1859 odcinku "M jak miłość" nie polepszą sytuacji

Aneta ledwo wstanie, a już sięgnie za telefon i zadzwoni do Kasi. Przyjaciółka nawet nie odbierze połączenia. Chodakowska nie da jednak za wygraną i nagra się na pocztę głosową.

- Kaśka, nie odpisujesz na smsy, nie odbierasz telefonów, ja ci chcę powiedzieć, że ten twój wyjazd, a w zasadzie ta ucieczka, to jest najgłupsze, co ty mogłaś w tej sytuacji zrobić. Oddzwoń do mnie proszę, musimy pogadać, cześć - rzuci Aneta w 1859 odcinku "M jak miłość".

Aneta dowie się, gdzie jest Kasia

Na telefonie z rana się nie skończy, bo cwana Aneta zrobi wszystko w 1859 odcinku "M jak miłość", by odnaleźć koleżankę. Kryła ją przed Jakubem, ale teraz sama nie wie, co ma mówić. Nie chce być nie w prządku wobec Karskiego. Wybierze rozmowę z lekarką twarzą w twarz, ale najpierw musi dowiedzieć się, gdzie ona jest!

- Laura, pamiętasz jak byłyśmy na tej babskiej imprezie w hoteliku twojej cioci, tam na Saskiej? - Aneta zadzwoni do pielęgniarki Laury (Klaudia Kulinicz).

- Pewnie, trudno zapomnieć - przyzna kobieta.

- A nie wiesz może, czy Kasia się tam zatrzymała? - Chodakowska nie odpuści tematu i w ten sposób dowie się od Laury, że cała klinika huczy od plotek o Kasi!

Aneta wreszcie odnajdzie Kasię

Telefon do Laury pomoże, Aneta faktycznie pojedzie do hotelu, gdzie zatrzyma się Karska. Na miejscu zobaczy koleżankę w opłakanym stanie. Kolejny raz zacznie radzić jej, by jakoś wyszła z impasu. Dzięki Anecie Karska zrozumie, że jeśli naprawdę kocha Mariusza, musi rozstać się z mężem. I tak oto w 1859 odcinku "M jak miłość" Karska powróci do domu i powie Jakubowi o rozwodzie!

- Jesteś najlepszą osobą jaką znam, ale... Zakochałam się w kimś innym. Chcę rozwodu. Przepraszam - powie Kasia i wyjdzie z mieszkania, kierując się do Anety i Olka. Tam poprosi o możliwość przenocowania.