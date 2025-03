M jak miłość, odcinek 1859: Martyna tylko Kamie powie o planach na przyszłość. Wyjedzie z Warszawy na zawsze? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1862: Przypadek uratuje życie Magdy! To dlatego Julia wróci do siedliska – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna podzieli się z Kamą śmiałymi planami na przyszłość. Zapowie się w gości do butiku Kamy w 1859 odcinku "M jak miłość", gdzie powie góralce kilka pomysłów na to, co dalej. Wysocka nie chce już żyć sprawą z Marcinem, chociaż ewidentnie nie wyleczyła się z miłości do Chodakowskiego. Właśnie m.in. dlatego nie będzie chciała dłużej mieszkać w okolicy Warszawy. Sprzeda leśniczówkę?

Martyna wyjedzie? Powie Kamie o swoich planach w 1859 odcinku "M jak miłość"

- Przyszłam tutaj żeby ci podziękować i przeprosić za wszystko. Od teraz znikam z waszego życia. Nie wiem, może wyjadę do Krakowa, sprzedam leśniczówkę. Na razie boksuję się z tym pomysłem, ale pewnie tak się skończy. - powie Martyna, zdradzając swoje plany na przyszłość. Można się domyślić, że kobieta chciałaby znaleźć się z dala od Marcina i ułożyć sobie życie na nowo. Nie może przecież cały czas myśleć o zajętym Chodakowskim.

- Rozumiem. Ja tobie też dziękuję - Kama zachowa klasę i miło podejdzie do odwiedzić Wysockiej.

- Za co? - zdziwi się lekarka.

- Ty już dobrze wiesz za co...

- Przestań. I tak bym nie miała z tobą żadnych szans - zażartuje Martyna.

Wyjazd Martyny pod znakiem zapytania

Zdradzamy, że ledwo Martyna wyjdzie z butiku Kamy, zadzwoni do Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). To właśnie on w ostatnim czasie stał się dla niej kimś naprawdę ważnym. Zbliżają ich do siebie podobne rozterki i właśnie detektyw może być powodem, dla którego Wysocka jednak nie wyjedzie z leśniczówki!

- Cześć Kuba, jakoś nie mogę cię złapać ostatnio, a chciałam ci podziękować, no więc dzwonię. Nie wiem, czy wiesz, ale policja idąc tropem zegarka złapała tych smarkaczy, którzy włamali mi się do leśniczówki. Także tak... No i chciałam powiedzieć, że ciągle chodzę na treningi, szkoda, że ty już przestałeś. Ale jeśli byś kiedyś chciał po prostu pogadać albo potrzebowałbyś pomocy, to pamiętaj, że jestem... - Martyna zadzwoni do Jakuba i znacząco o sobie przypomni. Widać będzie, że Karski nie jest jej obojętny.