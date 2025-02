M jak miłość, odcinek 1858: Koniec Nadii i Dimy w siedlisku! Magda podczas Sylwestra dowie się całej prawdy - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł w Grabinie ujawnią prawdę o ich dziecku! Dojdzie do pomyłki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1858 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1858 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami szalonej nocy sylwestrowej Budzyńskich. Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek) zorganizują spotkanie bliskich i przyjaciół w malowniczej Grabinie. Nie zabraknie Dimy z Julią (Marta Chodorowska), Nadii oraz Adama Wernera (Jacek Kopczyński), Sylwii (Hanna Turnau), pani Oli (Ewa Kolasińska) i jej przyjaciółki Wioli (Magdalena Waligórska). Humory będą dopisywać, ale do czasu... Dla Magdy sylwestrowa noc obróci się w istny koszmar. Spełni się to, czego tak się obawia!

Koniec Nadii i Dimy w siedlisku Budzyńskich

Podczas sylwestrowej nocy powróci temat wyprowadzki Nadii i Dimy. Magda absolutnie nie che do tego dopuścić, bo pokochała dziewczynkę jak własną córkę. Boi się uczucia straty. Poza tym, uważa, że to niedobre dla dziecka, by zmieniać jej miejsce zamieszkania i znów wprowadzać ją w nieznane.

Ostatnie próby wyprowadzki Dimy spełzły na niczym. Ukrainiec ugiął się pod naporem narzekania Nadii i zrezygnował z planu opuszczenia domu Budzyńskich. Tym bardziej, że Magda nieco zeszła z tonu w związku z Julią, pozwoliła jej spędzać czas w sowim domu i w ten sposób umożliwiła spotkania Malickiej z ukochanym, jednocześnie pozostawiając Nadię blisko siebie. To nie zadziała na dłuższą metę. Sylwestrowa noc będzie na to świetnym przykładem.

Magda w 1858 odcinku "M jak miłość" usłyszy o wyjeździe Dimy i Nadii z Grabiny

Dima spędzi sylwestrową noc w towarzystwie Julii. Magda przy okazji jednej z rozmów Ukraińca z ukochaną dowie się o postanowieniach noworocznych. Dima uzna, że najwyższy czas wynieść się z Grabiny! Budzyńska oniemieje, odechce jej się zabaw i świętowania. W 1858 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że pewna era dobiega końca.

Kiedy i czy aby na pewno Dima pozostanie nieugięty i wyprowadzi się z siedliska? Zniknie z życia Magdy i Andrzeja, oczywiście wraz z córką? To rozegra się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".