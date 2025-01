M jak miłość, odcinek 1845: Magda wpadnie w szał! Nie pogodzi się z wyprowadzką Dimy i Nadii z siedliska - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Ryzykowna operacja dziecka Jagody i Tadeusza. Do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, co z ich chorą na serce córką - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko zacznie się od poważnej rozmowy, której Magda kompletnie się nie spodziewa. W 1845 odcinku "M jak miłość" Dima zbierze się na odwagę i w obecności Andrzeja postanowi wyznać Magdzie prawdę na temat swoich najbliższych planów.

Dima w 1845 odcinku "M jak miłość" oznajmi, że znalazł dla siebie i Nadii nowe miejsce do życia i chce jak najszybciej się tam przeprowadzić. Niestety ta informacja nie zostanie dobrze przyjęta przez Magdę. Budzyńska przez długi czas była przekonana, że Dima nie będzie chciał opuszczać siedliska, zwłaszcza że Nadia tak bardzo przywiązała się do niej i do tego miejsca, dlatego też ta wiadomość kompletnie zbije ją z tropu.

Wyprowadzka Dimy i Nadii z siedliska w 1845 odcinku "M jak miłość". Znajdą sobie nowy dom!

Niestety, ale reakcja Magdy zda się na nic! Wszystko wskazuje na to, że Dima 1845 odcinku "M jak miłość" nie zmieni zdania. W przeciwieństwie do Magdy, on nie będzie chciał już dłużej mieszkać w siedlisku. Znaleziony dom wyda mu się idealnym miejscem na nowy początek dla siebie i córki, jednak Budzyńska nie będzie mogła tego zaakceptować!

Ujawniamy już teraz, że w 1845 odcinku "M jak miłość" Magda będzie gotowa zrobić wszystko, by zatrzymać Dimę i Nadię. Spróbuje nawet pogodzić się z Julią i wyzna Andrzejowi, że byłaby nawet w stanie zaakceptować jej obecność w siedlisku, byle tylko Nadia wciąż z nią mieszkała pod jednym dachem.

Magda w 1845 odcinku "M jak miłość" pogodzi się z Julią! Zaprosi ją na obiad

W 1845 odcinku "M jak miłość" Budzyńska wpadnie na desperacki pomysł! Skoro to Julia może być powodem wyprowadzki Dimy i Nadii, to może warto z nią porozmawiać i jakoś się dogadać? Dla Magdy to będzie szalony krok, przecież od dawna miała do Malickiej ogromny żal i nie potrafiła jej zaakceptować. A jednak, miłość do Nadii okaże się silniejsza niż duma i uraza i Magda w 1845 odcinku "M jak miłość" postanowi zaprosić Julię na obiad i wyciągnąć do niej rękę na zgodę.