M jak miłość. Szalony Sylwester Budzyńskich i Zduńskich! Tak zabalują nie tylko w siedlisku - ZDJĘCIA

Sylwester w "M jak miłość"

Uważni widzowie seriali dobrze wiedzą, że czas w życiu realnym różni się od tego w produkcjach. Tak też jest w przypadku "M jak miłość", a fani hitu TVP2 dopiero wkrótce zobaczą Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester u ulubionych postaci. Odcinki świąteczne są nadal przed nami, ale już teraz zdradzamy, co się wydarzy.

Huczna impreza Budzyńskich i Zduńskich

Wszystko wskazuje na to, że w siedlisku rozkręci się szalona zabawa z Andrzejem (Krystian Wieczorek) i Magdą (Anna Mucha) w rolach głównych. Nie zabraknie Nadii (Mira Fareniuk), Dimy (Michaił Pszeniczny) oraz... Julii (Marta Chodorowska)! Malicka wyjdzie ze szpitala, będzie mogła bawić się z ukochanym i jego bliskimi. Magda coraz bardziej przekona się do rywalki?! Chyba nie do końca, bo w "Kulisach M jak miłość" widać wyraźnie, że nadal czujnie obserwuje byłą kochankę męża...

Do Budzyńskich dołączą także Adam Werner (Jacek Kopczyński) oraz Sylwia (Hanna Turnau), pani Ola (Ewa Kolasińska) i jej przyjaciółka Wiola (Magdalena Waligórska). Wszyscy wystroją się w cekinowe stroje, będą odpalać zimne ognie i czekać na północ.

Zduńscy nie spędzą Sylwestra z Budzyńskimi

Kinga (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek) postanowią zostać w domu przy Deszczowej, gdzie spędzą sylwestrową noc wraz z rodziną. Nie zabraknie Lenki (Olga Cybińska), bliźniaczek (Julia, Marcelina Kempka), Miśka (Aleksander Bożyk) oraz Krysi (Hanna Mikuć). Zgrana rodzinka ustroi dom, by wszędzie był akcent sylwestrowy. Postawią na balony i świecidełka, a sami ubiorą się w cekinowe stylizacje.

Około północy Zduńscy złożą sobie życzenia i razem wejdą w Nowy Rok. Wyjątkowe zdjęcia z tych scen można zobaczyć w naszej GALERII ZDJĘĆ!