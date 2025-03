M jak miłość, odcinek 1856: Nowy dom Kasi! Tak będzie mieszkać po rozstaniu z Jakubem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1856: Tak Jakub dowie się, że Kasia zdradziła go z Mariuszem. Wróci do domu i już nie zastanie żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia po romantycznej kolacji z mężem Jakubem niespodziewanie opuści restaurację, by udać się do domu swojego kochanka, Mariusza. Zaniepokojony Jakub postanowi śledzić żonę, co zaprowadzi go do willi architekta na obrzeżach Warszawy. Zakochana Kasia, nieświadoma obecności męża, będzie oczarowana nowoczesnym wnętrzem domu Mariusza, zachwalając jego talent architektoniczny. Czy to właśnie tam Kasia zamieszka po rozstaniu z Jakubem?

Kasia zachwycona luksusową willą kochanka! W 1856 odcinku "M jak miłość" nawet nie zauważy śledzącego ją męża

W 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia po raz pierwszy zobaczy imponującą willę swojego kochanka! Karska będzie w szoku, że architekt mieszka w tak luksusowym miejscu. "Wszystko tutaj jest przepiękne! Pewnie sam wszystko zaprojektowałeś!" - wyzna oczarowana, spacerując po przestronnym salonie.

W tym samym czasie w 1856 odcinku "M jak miłość" Jakub już będzie czekał w ukryciu, obserwując żonę, jak z uśmiechem na ustach zachwyca się domem kochanka. Detektyw szybko zrozumie, że jego małżeństwo jest już skończone, a Kasia planuje nowe życie z Mariuszem...

Definitywne rozstanie Kasi i Jakuba! W 1859 odcinku "M jak miłość" Karska poprosi męża o rozwód

W 1859 odcinku "M jak miłość" Kasia wreszcie postawi wszystko na jedną kartę. Po tym, jak Jakub nakryje ją u Mariusza, przyzna się do romansu, a co więcej postanowi zakończyć małżeństwo i zacząć nowe życie z kochankiem. Rozgoryczony Jakub nie spróbuje nawet zatrzymać niewiernej żony. Wszystko wskazuje na to, że piękna willa architekta stanie się nowym domem Kasi, gdzie rozpocznie zupełnie nowy rozdział.

Decyzja Kasi w 1859 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bardziej oczywista - luksusowy dom Mariusza będzie ją kusić nie tylko przestrzenią, ale i nową miłością. Kobieta poczuje, że właśnie u boku kochanka może odzyskać utracone szczęście. Ale czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się już niebawem.