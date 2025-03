M jak miłość, odcinek 1856: Tak Jakub dowie się, że Kasia zdradziła go z Mariuszem. Wróci do domu i wszystko będzie jasne - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zachowanie Kasi w 1856 odcinku "M jak miłość" będzie dla Jakuba wystarczającym dowodem na zdradę! Nie dość, że żona oddali się od niego jeszcze bardziej, to podczas wspólnego obiadu w "Bistro Nasz Zielony Sad" schowa przed nim swój telefon, by nie zauważył, że Mariusz prześladuje ją SMS-ami z prośbą o randkę!

Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" będzie chciał zobaczyć telefon Kasi

- No daj... To tak odpiszę, że mu się odechce - powie Jakub, niby w żartach, prosząc żonę, by podała mu telefon. Załamana Kasia znów posunie się do oszustwa. - Spokojnie, to na pewno ktoś z pracy...

Na tym nie koniec, bo Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" urwie się z obiadu z Jakubem i pojedzie od razu do Mariusza. Nieświadoma tego, że mąż cały czas ją śledzi, że znalazł adres architekta w internecie i doskonale wie, z kim ona się spotkała w pięknej willi na obrzeżach Warszawy.

Kasia w 1856 odcinku "M jak miłość" zobaczy, że Jakub ją śledzi i czai się przed domem Mariusza

Zrządzeniem losu w 1856 odcinku "M jak miłość" Kasia zauważy Jakuba czającego się przed domem Mariusza i wezwie na pomoc Anetę. To przyjaciółka wybawi ją z opresji, wmówi Kubie, że Kasia czeka na nią w domu Mariusza, bo architekt ma zrobić projekt mieszkania Chodakowskich, którzy chcą niby zrobić remont. Ale Karski nie uwierzy w ani jedno słowo Anety.

W 1856 odcinku "M jak miłość" Jakub znajdzie pocieszenie u Martyny

Załamany, zdradzony Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" pojedzie do agencji detektywistycznej, a później do leśniczówki Martyny (Magdalena Turczeniewicz) w Kampinosie, u której znajdzie pocieszenie. Tylko ona go zrozumie...

Kuba w 1856 odcinku "M jak miłość" będzie już wiedział, że Kasia go zdradza z Mariuszem

Po powrocie do domu Jakub będzie się łudził, że zastanie tam Kasię. Zacznie nawet wołać żonę. - Kasiu! Kasiu, możemy pogadać? Kasiu! A kiedy nie dostanie żadnej odpowiedzi i uświadomi sobie, że Kasia nie wróciła, zyska pewność, że jest z Mariuszem, z którym go właśnie zdradza!

M jak miłość. Kasia zdradzi Jakuba z Mariuszem! Odejdzie od Karskiego