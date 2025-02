M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1852: Noc w Bukowinie jak z horroru! Franka przerazi się na śmierć - ZDJĘCIA

W 1852 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) przeżyje noc grozy w Bukowinie, która na długo pozostanie w jej pamięci. Gwałtowna burza, nagła utrata prądu i tajemnicze odgłosy w ciemności sprawią, że serce Franki zabije mocniej ze strachu. Ale to nie koniec dramatów! Paweł (Rafał Mroczek), zaniepokojony stanem żony, wyruszy w niebezpieczną podróż, podczas której dojdzie do makabrycznego wypadku. Czy Zduński padnie jego ofiarą? W 1852 odcinku "M jak miłość" Franka będzie zmagać się z typowymi dolegliwościami ciążowymi. Zmęczenie sprawi, że większość dnia spędzi na drzemkach, próbując odzyskać siły. Jednak to, co wydarzy się w nocy w Bukowinie wystraszy ją na śmierć.