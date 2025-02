M jak miłość, odcinek 1852: Marysia zrobi Pawłowi nalot na mieszkanie. Nie pozwoli synowi jechać do Franki

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nalot Marysi na mieszkanie Pawła w 1852 odcinku "M jak miłość" będzie jedynym sposobem, by go kontrolować i trzymać rękę na pulsie. Ponieważ Franka nadal nie wróci do Pawła, to Rogowska postara się zadbać o to, żeby jej syn wytrwał w trzeźwości, dotrzymał obietnicy danej ciężarnej żonie, że nigdy już nie tknie alkoholu. Bo taki warunek ciężarna Zduńska postawi mężowi przed swoim powrotem z Bukowiny.

Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" nie doczeka się na powrót Franki

W 1852 odcinku "M jak miłość" miną kolejne tygodnie, a Paweł nadal nie doczeka się na Frankę, która przestanie już nawet mówić o tym, kiedy do niego wróci. Coraz bardziej zrezygnowany wyżali się Marysi, że powoli traci nadzieję, że odzyska ukochaną, że między nimi będzie jak dawniej. Żeby udobruchać żonę Paweł przygotuje dla niej niespodziankę - pokój dla ich dziecka, ale póki co nie wyśle do niej nawet zdjęcia, jak urządził wszystko na narodziny maleństwa.

Marysia w 1852 odcinku "M jak miłość" nie przekona Pawła, że Franka do niego wróci

Przedłużająca się rozłąka Zduńskich w 1852 odcinku "M jak miłość" nawet Marysię będzie coraz bardziej niepokoić. Dlatego, jak podaje portal światseriali.interia.pl, nie będzie wmawiała Pawłowi, że wszystko się między nimi ułoży.

- Nie wiem, czy się nie oszukuję... Minęło już tyle czasu, a Franka nadal nie wspomina o powrocie... Myślisz, mamo, że ona w ogóle do mnie wróci? - Nie wiem, synku... - Chyba pojadę do Franki, mamo. Ta niepewność mnie dobija - Paweł w 1852 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma bez Franki ani dnia dłużej.

W 1852 odcinku "M jak miłość" Paweł pojedzie do Franki wbrew Marysi

Nieoczekiwanie Marysia w 1852 odcinku "M jak miłość" Pawła powstrzyma! Nie pozwoli mu na spotkanie z Franką. - Rozumiem, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Niczego w ten sposób nie przyśpieszysz.

- Muszę coś zrobić... Jak długo jeszcze mam czekać?

- Aż Franka będzie gotowa. Tak się umówiliście - przypomni synowi, lecz Paweł jej nie posłucha. Po drodze do Bukowiny w 1852 odcinku "M jak miłość" dojdzie do tragedii!