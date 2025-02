M jak miłość, odcinek 1851: Rogowski pocieszy Jagodę przed operacją. Stanie na wysokości zadania - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1854: Bezwstydne zachowanie Judyty u Rogowskich. Zakochała się w Arturze i będzie go uwodzić przy Marysi

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" nadejdzie dzień operacji Jagody. Kiemliczowie z niecierpliwością oczekiwali narodzin córeczki, ale Artur jako pierwszy zwrócił uwagę na problem zdrowotny dziewczynki. Chociaż dziecka nie ma jeszcze na świecie, już potrzebna jest operacja... Na szczęście Rogowski polecił Jagodzie i Tadzikowi (Bartłomiej Nowosielski) specjalistę, który zajmie się trudną sprawą. Jaki będzie wynik operacji?

Artur wesprze Jagodę tuż przed operacją w 1851 odcinku "M jak miłość"

Nie da się ukryć, że przyszli rodzice będą zdenerwowani i zestresowani jak nigdy. Tadeusz zadzwoni nawet do Bartka (Arkadiusz Smoleński), by wyżalić się przyjacielowi, że bardzo się boi... Nic dziwnego, ponieważ podczas operacji w 1851 odcinku "M jak miłość" będą się ważyły losy jego żony i dziecka. Specjalista doradził Kiemliczom, że najlepiej wykonać zabieg jeszcze przed narodzinami maleństwa. Jagoda oczywiście zgodziła się na wszystko, co ma pomóc córce.

Tuż przed operacją w 1851 odcinku "M jak miłość" Artur siędzie przy szpitalnym łóżku Jagody. Pocieszy ją w trudnej sytuacji.

- Artur, a jak to będzie? - zapyta zestresowana Jagoda. Rogowski uspokoi żonę Tadeusza, a jego wsparcie na pewno jej pomoże.

Ostatni gest Jagody przed operacją

Spanikowany Tadeusz będzie mógł liczyć na wsparcie Bartka, bo Lisiecki powróci do Grabiny i otoczy opieką przyjaciela. Na chwilę wstrzyma myślenie o swoich problemach, czyli poszukiwaniu chorej Doroty (Iwona Rejzner). Tym razem Bartek skupi się na kłopotach sadownika.

W 1851 odcinku "M jak miłość" Jagoda przekaże mężowi wisiorek z serduszkiem. To ostatni gest żony Kiemlicza przed ważną operacją. Czy wszystko pójdzie po myśli rodziców i lekarzy? Tego dowiemy się niebawem.

M jak miłość. Dziecko Jagody i Tadeusza urodzi się chore? Czeka ją poważna operacja! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.