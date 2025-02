M jak miłość, odcinek 1851: Przełom w leczeniu Doroty! Amerykański lekarz przekaże radosną nowinę

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” walka chorej na raka Doroty, gdyż eksperymentalna terapia w Instytucie Onkologii w Bostonie pod okiem doktora Daviesa w końcu przyniesie pożądane skutki!

A wszystko dzięki motywacji, jaką napędził w niej sam George, gdy wspomniał jej o Bartku, gdy ona nie miała już siły dalej walczyć, gdy wcześniejsze nie przynosiło żadnych efektów. A nawet sprawiło, że Kawecka już była gotowa się poddać, gdyż brakowało jej już siły. Ale wówczas wystarczyły dwa słowa lekarza o jej mężu, aby jego pacjentka się otrząsnęła i znów wyszła naprzeciw chorobie! I to w 1851 odcinku „M jak miłość” wreszcie zostanie jej wynagrodzone!

Organizm Doroty w końcu zacznie reagować na leki w 1851 odcinku „M jak miłość”!

A to dlatego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1851 odcinku „M jak miłość” doktor Davies w końcu zjawi się u Doroty z dobrymi wieściami! I w tym momencie pojawi się pierwsza realna szansa na wyzdrowienie chorej na raka Kaweckiej, gdyż jej ostatnie wyniki badań wreszcie zapałają optymizmem, przez co i sam lekarz zacznie naprawdę wierzyć w to, że jego pacjentce uda się pokonać nowotwór! I natychmiast w 1851 odcinku „M jak miłość” postanowi podzielić się radosną nowiną i z nią!

- Nie chcę niczego obiecywać ani dawać pani fałszywej nadziei, ale ostatnie wyniki mogą oznaczać przełom w leczeniu – przekaże jej lekarz.

Czy Kawecka wyzdrowieje w 1851 odcinku „M jak miłość” i wróci do Bartka?

A zatem czy w 1851 odcinku „M jak miłość” Dorocie uda się w końcu pokonać chorobę? Czy Kawecka wreszcie wyzdrowieje i wróci do załamanego Bartka, któremu w 1851 odcinku „M jak miłość” wciąż nie uda się jej odszukać? Wiele wskazuje na to, że tak, gdyż pewnym jest, że milionerka w końcu wróci do męża, a Lisiecki odzyska ukochaną żonę! Jednak z pewnością nie stanie się to tak szybko i na takie zakończenie widzowie będą musieli jeszcze trochę poczekać. Ale czy wówczas Dorota będzie już zdrowa i w pełni sił? Przekonamy się niebawem!