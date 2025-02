M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1851: Bartek tylko Tadeuszowi powie, co stało się z Dorotą! Odejdzie na własnych zasadach - ZDJĘCIA

W 1851 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) w końcu wróci z powrotem do Grabiny, ale niestety bez Doroty (Iwona Rejzner)! I nie dość, że Lisieckiemu nie uda się odnaleźć żony, to jeszcze ludzie z agencji detektywistycznej nie pozostawią mu żadnych wątpliwości, że Kawecka najpewniej od niego uciekła, aby mogła odejść na własnych warunkach. I choć w 1851 odcinku "M jak miłość" Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) w pełni zrozumie jej decyzję, to niestety jego przyjaciel nie będzie mógł powiedzieć tego samego! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!