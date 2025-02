M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1851: Porażający dramat Tadeusza przed operacją Jagody! Będzie błagał Bartka o pomoc – ZDJĘCIA

W 1851 odcinku „M jak miłość” nadejdzie dzień operacji Jagody (Katarzyna Kołeczek) i nienarodzonego dziecka jej i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski)! I choć małżonkowie będą się przed nią straszliwie denerwować, to jednak Kiemlicz będzie robił wszystko, aby pokazać żonie, że jest inaczej. Tym bardziej, że ona będzie stresować się już wystarczająco. I mimo iż w 1851 odcinku „M jak miłość” Tadeusz zdoła przed nią udawać, to gdy zostanie już sam, to nie! I wówczas chwyci po telefon i zwróci się z rozpaczliwą prośbą do Bartka (Arkadiusz Smoleński)! Jaką? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!