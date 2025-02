M jak miłość, odcinek 1851: Marysia ostro wścieknie się na Artura! Odkryje, że rozmawiał z Judytą na temat Pawła – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” kryzys w małżeństwie Zduńskich mocno odbije się także na Rogowskich! A wszystko przez to, że Marysia mocno zaangażuje się w kontrolowanie Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek), czego jej mąż nie będzie mógł zrozumieć.

I nie będzie w tym zdaniu sam, gdyż podobnego będą właśnie małżonkowie. I wówczas w 1851 odcinku „M jak miłość” rację im przyzna i sama Rogowska! Ale niestety do czasu, gdy dowie się, kto jeszcze ich poparł!

- Na miejscu Pawła już dawno wyrzuciłbym cię z domu. Wiesz, te ciągłe wizyty pod byle pretekstem, telefony, wypytywanie… Oczywiście rozumiem, że ty się martwisz, ale przecież widzisz, że jest już dobrze. Chłopak sobie radzi. Naprawdę nie ma powodu, żebyś... niespodziewanie odwiedzała go z szarlotką – uzna Artur.

- No tak, masz rację. Może! - przyzna Marysia.

- Może? Z psychologicznego punktu widzenia nie ma nic gorszego niż taka chorobliwa nadopiekuńczość – doda Rogowski i tego jego żona już nie wytrzyma!

Rogowscy pokłócą się o Judytę w 1851 odcinku „M jak miłość”!

Tym bardziej, że w tym momencie w 1851 odcinku „M jak miłość” Marysia zda sobie sprawę, że Artur rozmawiał na temat Pawła nawet z Judytą i tego już mu nie daruje. Rogowska ostro wścieknie się na męża, że porusza z Kosowską tak osobiste tematy i da temu wyraźny pokaz!

- Z psychologicznego punktu widzenia. No proszę, Judyta była w akcji… - wścieknie się Rogowska.

- No i co z tego? Chyba wie, co mówi! Nie uważasz? - spyta Artur, na co jego żona od razu zacznie kpić - No tak!

Ale Artur w 1851 odcinku „M jak miłość” tak łatwo nie odpuści i weźmie Judytę w obronę, czym już doprowadzi Marysię do szewskiej pasji! Do tego stopnia, że ostro mu wygarnie, co myśli na ten temat!

- Czasami warto posłuchać specjalisty – uzna Rogowski.

- Tak! No fantastycznie! Mamy rodzinnego psychoterapeutę, naprawdę! Wiesz, z psychologicznego punktu widzenia, coś ci powiem. Jak następnym razem będziemy rozmawiali o Pawle, to proszę cię, żebyś mówił swoimi słowami, a nie cytował Judytę – Marysia postawi sprawę jasno.

Marysia wreszcie rozmówi się z Judytą w 1851 odcinku „M jak miłość”!

Jednak na tym w 1851 odcinku „M jak miłość” Rogowska nie poprzestanie i od razu postanowi rozmówić się także i z Kosowską, wobec której także nie będzie szczędzić gorzkich słów.

- Słuchaj, Judyta... ja mam do ciebie prośbę, żebyś przestała podsuwać mojemu mężowi te swoje teorie terapeutyczne, bo on od jakiegoś czasu testuje je na mnie... Dzisiaj mnie tak wkurzył, ale tak mnie wkurzył, że właśnie musiałam ci o tym powiedzieć – wygarnie jej Marysia i żadne jej tłumaczenia w 1851 odcinku „M jak miłość” nic tutaj nie dadzą. Szczególnie, że i na niej Judyta zacznie testować swoje sztuczki, ale wściekła Rogowska szybko postawi ją do pionu!