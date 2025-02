M jak miłość, odcinek 1851: Marysia da Judycie poważne ostrzeżenie. Wplatają w to nawet Pawła! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1851: Piotrek wyciągnie rękę do Pawła. Zaprosi go na wyjątkowy wieczór, ale brat go zignoruje! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku "M jak miłość" Marysia nie wytrzyma wtrącania się Judyty w jej prywatne sprawy. Zachwyt Artura piękną psycholożką wzbudzi podejrzenia Rogowskiej. Coś w niej pęknie, kiedy w drodze do Grabiny po wizycie u Pawła (Rafał Mroczek), lekarz nagle zacznie głosić psychologiczne osądy i mądrzyć się odnośnie metod wychowawczych Marysi. Tego już za wiele. Rogowska od razu zorientuje się, że mąż powtarza słowa psycholożki z przychodni!

Marysia weźmie Judytę na rozmowę w 1851 odcinku "M jak miłość"

Marysia nie będzie bawiła się w podchody. Wprost powie koleżance, co sądzi o jej dogadywaniu. To już przesada, by wtrącała się nawet w sprawy związane z Pawłem!

- Słuchaj, Judyta... ja mam do ciebie prośbę, żebyś przestała podsuwać mojemu mężowi te swoje teorie terapeutyczne, bo on od jakiegoś czasu testuje je na mnie... Dzisiaj mnie tak wkurzył, ale tak mnie wkurzył, że właśnie musiałam ci o tym powiedzieć - w dość ostrych słowach wyjaśni Marysia.

- Jasne, następnym razem postaram się przymknąć, ale po prostu widzę ile kosztuje ciebie ta sytuacja z Pawłem i martwię się o ciebie, Marysiu... - Judyta zamiast przytaknąć i przeprosić, znów zacznie wygłaszać swoje opinie.

Judyta się nie zmieni. Zniszczy małżeństwo Rogowskich z "M jak miłość"?

Judyta niby zrozumie to, co przekaże jej Rogowska, ale z drugiej strony znów zrobi to samo. Zacznie mówić, co myśli, chociaż nikt ją o to nie poprosi.

- Uważam, że to co robisz, niepotrzebnie tylko eskaluje całą sytuację i zaognia problem... Byłoby lepiej Marysiu, gdybyś po prostu... - rozkręci się psycholożka, ale Rogowska szybko utnie temat.

- Znowu zaczynasz! - wypunktuje Marysia w 1851 odcinku "M jak miłość". W tym momencie Judyta faktycznie przestanie się wymądrzać, ale to jeszcze nie koniec.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" małżeństwo Rogowskich zostanie wystawione na trudną próbę. Psycholożka będzie coraz bardziej kręciła się wokół Artura. Już nie da rady udawać, że lekarz nie robi na niej wrażenia...