M jak miłość, odcinek 1851: Judyta zacznie bezczelnie podrywać Artura przy Marysi! Już tego nie wytrzyma – ZDJĘCIA

„M jak miłość” odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” Judyta już przejdzie samą siebie! Nie dość, że Kosowska zacznie doradzać Arturowi w sprawie Pawła (Rafał Mroczek), czym już wyprowadzi Rogowską z równowagi i to do tego stopnia, że ostro rozmówi się ona z psychoterapeutką, to jeszcze zacznie męża Marysi i to na jej oczach!

W 1851 odcinku „M jak miłość” Judyta nie zdoła pohamować swoich zapędów i już nie powstrzyma się nawet przy żonie Artura. Tym bardziej, że tak napali się na ich wspólny wyjazd na Podlasie, z którego chwilę wcześniej sama wróci, że już przestanie panować nad tym, co mówi!

Judyta nie pohamuje się już nawet przy Marysi w 1851 odcinku „M jak miłość”!

Tym bardziej, że w 1851 odcinku „M jak miłość” zacznie się dość niewinnie od poczęstowania Rogowskim sękaczem, który przywiezie z Podlasia. Kosowska zacznie zachwalać miejsce i pyszne jedzenie, po czym niespodziewanie wyskoczy z propozycją wspólnego wyjazdu, czym już nieźle zaskoczy Marysię.

- Słuchajcie, a może byśmy wyskoczyli tam razem, co? Wiem, że wiejskie klimaty nie robią na was wrażenia, ale zmiana otoczenia bardzo dobrze robi na głowę – zwróci się do Marysi.

Ale prawdziwy szok w 1851 odcinku „M jak miłość” Rogowska przeżyje dopiero za chwilę, gdy Kosowska nie zyska aprobaty w jej oczach. I wówczas Judyta zwróci się już bezpośrednio do Artura, którego na jej oczach zacznie bezpardonowo podrywać!

- I jakie kartacze! - zachwali Arturowi, Judyta.

- Nie no weź, dobra? Nie kuś! Być może dobrze robią na głowę, ale już na formę niekoniecznie – uzna Rogowski.

- Oj, twojej formie nic nie zaszkodzi – powie zalotnie Kosowska.

Zachowanie Kosowskiej wstrząśnie Rogowską w 1851 odcinku „M jak miłość”!

I wtedy w 1851 odcinku „M jak miłość” zszokowana, a jednocześnie zażenowana Marysia aż nie będzie mogła uwierzyć w to, co widzi i słyszy. I po prostu wyjdzie z gabinetu, gdy akurat zadzwoni do niej jej matka Barbara, która w tym momencie okaże się dla córki prawdziwym wybawieniem. A to dlatego, że dzięki niej w 1851 odcinku „M jak miłość” Rogowska nie będzie musiała dłużej uczestniczyć w tej szopce, z której Kosowska zda sobie sprawę dopiero po czasie!