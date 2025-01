M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1845: Poważna rozmowa Nadii z Dimą. Córka odwróci się od ojca po tej decyzji? - ZDJĘCIA

Nadia (Mira Fareniuk) nie przyjmie dobrze tego, co przekaże jej Dima (Michaił Pszeniczny). W 1845 odcinku "M jak miłość" odbędzie się poważna rozmowa Ukraińca z córką, ale dziewczynce wcale nie spodobają się plany taty. Dima spróbuje przygotować dziecko na możliwe opuszczenie siedliska, a co za tym idzie - rozstanie z Magdą (Anna Mucha). Nie spodziewa się jednak, że Nadia nie wyobraża sobie takiej sytuacji i już w 1845 odcinku "M jak miłość" wybuchnie po tym, co obwieści ojciec. To nie będzie miła pogawędka.