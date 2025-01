M jak miłość, odcinek 1844: Przyjaciółka Martyny nie uratuje jej przed gangsterem Robertem! Nie będzie świadoma, co się dzieje za drzwiami domu w lesie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1844 odcinku "M jak miłość" ciężarna Agata zdecyduje się odwiedzić swoją przyjaciółkę. Lekarka zjawi się w leśniczówce, w której chwilę wcześniej rozegra się prawdziwy dramat! A to dlatego, że tuż przed nią do Martyny przybędzie gangster Robert, który podstęp dostanie się do środka, przedstawiając się jako przyjaciel Marcina (Mikołaj Roznerski). Jednak Wysocka szybko się przekona, że wcale nim jest, ale stanie się to za późno! Wszystko przez to, że Kuc już ją zdążę związać i uwięzić w jej własnym domu, gdzie postanowi ściągnąć także Chodakowskiego, wysyłając do niego z jej telefonu rozpaczliwego SMS-a z prośbą o pomoc. A w międzyczasie zacznie się wyżywać na Wysockiej, choć jego plany w 1844 odcinku "M jak miłość" pokrzyżuje Agata!

Przyjaciółka Martyny pokrzyżuje plan gangstera Roberta w 1844 odcinku "M jak miłość"!

W 1844 odcinku "M jak miłość" Robert usłyszy podjeżdżający samochód pod leśniczówkę Martyny, z której jednak wcale nie wysiądzie Marcin, a jakaś kobieta! Kuc natychmiast odwiążę Wysocką i podejdzie z nią do okna, dzięki czemu dowie się, że to jej przyjaciółka. W 1844 odcinku "M jak miłość" Agata zacznie dobijać się do drzwi, dlatego szef mafii nakaże lekarce otworzyć jej drzwi i ją spławić, co więziona Martyna oczywiście uczyni, gdyż obok niej będzie stał Robert z pistoletem u dłoni! A Wysocka nie będzie chciała, aby i jej ciężarnej przyjaciółce stała się krzywda, dlatego okłamie ją, że źle się czuje!

- Martyna? - zacznie wołać Agata.

- Mam potworną migrenę - wyzna jej Martyna po otwarciu drzwi.

Agata nie uratuje swojej przyjaciółki, ale Wysocka ocali jej życie w 1844 odcinku "M jak miłość"!

Ale to w 1844 odcinku "M jak miłość" i tak nie powstrzyma Agaty, która mimo tego i tak będzie chciała wkroczyć do środka! Jednak Martyna stanowczo jej na to nie pozwoli! Wówczas Wysocka zmieni swój ton i da przyjaciółce jasno do zrozumienia, że nie życzy sobie, aby do niej wchodziła, czym mocno ją zszokuje! A to dlatego, że lekarka nigdy wcześniej się tak nie zachowa! Ale w 1844 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała wyboru, choć Agata zupełnie nie będzie tego świadoma! Dlatego nie będzie w stanie jej pomóc tylko tak jak sobie zażyczy odpuści i odejdzie...

- Naprawdę się źle czuję. Sorry! - powie stanowczo Wysocka.

- Myślę, że Martyna jest gotowa na poświęcenie, żeby skierować tą uwagę na siebie. Jest typem, który konfrontuje się dosyć odważnie z sytuacją. Nie myśli o sobie jako potencjalnej ofierze i że coś może jej grozić tylko bardziej myśli o tym, aby komuś się nic nie stało, że jej bliscy mogą być zagrożeni, więc ona tak naprawdę dużo bierze na siebie. To jest też kobieta, która nie czuje, że ma dużo do stracenia - zdradziła Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".