M jak miłość, odcinek 1843: Życie nienarodzonej córki Jagody i Tadeusza zagrożone! Rogowski wykryje wadę płodu

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jagoda jest bardzo emocjonalna i widać to jak na dłoni od kiedy jest w ciąży, a nawet jeszcze zanim została ona potwierdzona. Po zajściu w ciążę bardzo panikowała, nagle nie chcąc dziecka, którego pragnęła wcześniej. Potem wściekała się na Tadeusza za to, że zastrajkował w małżeńskiej sypialni pozbawiając ją seksu. Później jego nadmierna troska stała się dla niej nie do zniesienia. A w końcu na skutek stresu wylądowała w szpitalu po ślubie chorej na raka Doroty (Iwona Rejzner)…

W 1843. odcinku serialu „M jak miłość” Artur odkryje u córeczki Jagody coś niepokojącego

W 1843. odcinku serialu „M jak miłość” życie nie oszczędzi Kiemliczów. Są tacy szczęśliwi oczekując narodzin dziecka… Oboje będą zachwyceni wiedząc, że maleństwo będzie córeczką. Tadzik przyzna sam przed sobą, że najbardziej marzył o dziewczynce i chciał, by była taka jak jej mama – Jagódka w wersji mini. Przyszły tata, który zaczął przemeblowywać dom i budować plac zabaw dla dziecka, kiedy tylko dowiedział się, że żona jest w ciąży, rozpocznie przygotowywanie pokoju dla małej. Ale w ich beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu, i to spora. Jest bardzo prawdopodobne, że dziewczynka urodzi się bardzo chora. Artur przeprowadzi rutynowe badania kontrolne i coś zwróci jego baczną uwagę. Nie strasząc Jagody skontaktuje się z innym lekarzem, specjalistą, by wykluczyć lub - co najgorsze - potwierdzić wadę płodu.

Jaki poród wybierze Jagoda w „M jak miłość”?

Jagoda obliczyła, że dziecko urodzi się na Gwiazdkę (w serialu „M jak miłość” zbliżają się wakacje). Kiedy zapowiedziała Tadzikowi, że zamierza urodzić naturalnie, a on musi być obecny przy porodzie, Kiemlicz się przeraził. Czy żona zmieni zdanie? Czy Tadzik już powinien ćwiczyć, jak zachować zimną krew w obliczu porodu…?