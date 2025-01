M jak miłość, odcinek 1843: Dorota przerwie leczenie w szpitalu w USA? Powie lekarzowi, że nie ma już sił - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Marcin zobaczy jak Martyna przytula Jakuba! To będzie dla niego cios - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1843: Wyleczona Dorota wróci do Bartka! Znów zobaczy żonę nad rzeką w Grabinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1846: Bartek wyjedzie z Grabiny, by poznać prawdę o śmierci Doroty. Tak go pożegna Barbara - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1843 odcinku "M jak miłość" Dorota będzie bardzo osłabiona i bez dalszej chęci walki o zdrowie. Przebywająca w Bostonie Kawecka nie ma właściwie żadnego wsparcia. Przy jej szpitalnym łóżku stoi jedynie zdjęcie Bartka, które przypomina jej, że ma dla kogo żyć. Dorota zostawiła ukochanego tuż po ślubie, a Bartek robi wszystko, byle tylko odnaleźć partnerkę. Wynajął detektywów i już w 1843 odcinku "M jak miłość" dostanie nagranie od żony, które stworzyła przed wyjazdem. Niestety będzie to coś w rodzaju pożegnania w razie jej śmierci, a nie informacje o jej prawdziwej lokalizacji.

Dorota będzie miała dość leczenia. Przerwie terapię?

Eksperymentalne leczenie w Bostonie wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Chora Dorota dzielnie znosi kolejne chemioterapie, ale w pewnym momencie poczuje, że ma tego wszystkiego dość.

- Panie doktorze, nie... Ja już nie mam siły - Kawecka poinformuje lekarza, żeby nie kontynuował leczenia, nie podłączał jej kolejnych kroplówek. Będzie bardzo wycieńczona.

- Osłabienie, które pani odczuwa to jeden ze skutków podjętego przez panią leczenia. Proszę się nie poddawać - wyjaśni specjalista.

- Nie chcę, nie dam rady... - Dorota nie będzie miała sił, by przyjąć kolejną dawkę leku, który wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi.

Lekarz Doroty przypomni jej dla kogo walczy

Lekarz Kaweckiej spojrzy na chorą pacjentkę, a potem na zdjęcie Bartka, które postawi obok łóżka. Wykorzysta to, by podnieść kobietę na duchu.

- Pani Doroto, a pani mąż? Mówiła pani, że to wszystko dla niego, że ma pani dla kogo walczyć - przypomni specjalista, a wycieńczona Kawecka da sobie wstrzyknąć kolejną dawkę leku... Będzie jednak bardzo słaba, rozgoryczona i smutna. To dlatego nie chciała, by Bartek na nią patrzył w takim stanie. Lisiecki nie podda się i będzie robił wszystko, byle odnaleźć Dorotę.