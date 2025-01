M jak miłość, odcinek 1841: Martyna wyrwie się z lasu i zacznie się szykować do narodzin dziecka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Samotna Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" znów będzie rozpamiętywała chwile spędzone z Marcinem w jej leśniczówce w Kampinosie. Wróci pamięcią do dni kiedy jeszcze on cierpiał na amnezję, a ona pogrążona alkoholowym nałogu tak bardzo go potrzebowała, że szybko go w sobie rozkochała. Ze strony Martyny to była prawdziwa miłość, ale lekarka nie będzie pewna tego, co tak naprawdę czuł do niej Chodakowski. Nie będzie nawet wiedziała, że już odzyskał pamięć, wrócił do Kamy i znów jest szczęśliwy z ukochaną kobietą, z którą układają wszystko od nowa.

Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Marcina

Jeden telefon od przyjaciółki w 1841 odcinku "M jak miłość" wyrwie Martynę ze wspomnień o Marcinie. Ciężarna Agata właśnie zacznie przygotowania do porodu i będzie mocno liczyła na jej pomoc.

- Słuchaj, a nie pojechałabyś ze mną do Warszawy? Chciałabym obejrzeć łóżeczka, wybrać tapety do pokoju dziecinnego, może kupić już kilka drobiazgów... Co ty na to?

- No wiesz, głowy nie urywa, ale pewnie mogę jechać! Zrobiłabym wszystko, żeby się wyrwać z tej głuszy i zająć się czymś... - wyzna przyjaciółce, ale nie przyzna się, że cały czas rozmyśla o Marcinie.

Martyna nie odczepi się od Marcina w 1841 odcinku "M jak miłość"

Wyjazd do Warszawy w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie tylko pretekstem, by zobaczyć się z Marcinem. Z tego powodu Wysocka wystroi się, założy najlepszą sukienkę, zrobi delikatny makijaż, chociaż żyjąc w lesie nigdy nie dbała o swój wygląd. Agata od razu zorientuje się, co się kryje za wspólnymi zakupami z Martyną.

- To nie jest dobry pomysł... Chcesz się z nim spotkać? Z Marcinem?

- Nie, chcę się tylko dowiedzieć jak się czuje!

- Jasne... I ty i on ledwo co pozbieraliście się po tej historii. No nie rób tego! Zwłaszcza sobie... - Martyna w 1841 odcinku "M jak miłość" nie posłucha dobrej rady Agaty.

Po zakupach z przyjaciółką Wysocka uspokoi ją, że nie chce znowu wkraczać do życia Marcina, ale musi wiedzieć, co się z nim dzieje. Nadal nie przestanie go kochać. - Nie chcę się spotkać z Marcinem. Chcę pogadać z jego kumplem Jakubem... Dziękuję, że mnie wyrwałaś z tej głuszy. Dobrze mi to zrobiło na głowę... - powie Agacie na pożegnanie.

W 1841 odcinku "M jak miłość" Martyna wypyta Jakuba o Marcina

A kiedy w 1841 odcinku "M jak miłość" Martyna zjawi się w agencji detektywistycznej, Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) powie jej wprost, że najlepiej będzie jak zamknie ten rozdział życia z Marcinem już na zawsze, bo on przypomniał sobie wszystko, wrócił do Kamy i znów jest z nią szczęśliwy.

Jednak spotkanie Martyny z Marcinem w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie nieuniknione.

M jak miłość odcinek 1841 ZWIASTUN. Marcin wróci do Martyny? Znów zrani Kamę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.