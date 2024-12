M jak miłość, odcinek 1839: Ślub Anity i Kamila coraz bliżej! To przyjaciel popchnie Gryca do tej decyzji - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1838: Karski zawalczy o Kasię w szpitalu. Pokaże Mariuszowi, że to on jest jedyną miłością lekarki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1839 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zaręczyny Anity i Kamila w "M jak miłość" odbyły się ponad dwa lata temu i nie przebiegły zbyt romantycznie. Gryc oświadczył się ukochanej chyba najgorszym możliwym momencie. Najpierw oskarżył Anitę o zdradę! Ponieważ urażona kobieta chciała od niego odejść, zaczęła nawet pakować się, by na zawsze opuścić dom Gryca przy Wietrznej, w akcie desperacji Kamil oświadczył się Anicie. Poprosił ukochaną, by została jego żoną, lecz Anita nie przyjęła oświadczyn i pierścionka zaręczynowego. Została z nim nie tylko z miłości, ale także dla jego córki Poli (Hania Nowosielska).

Czy będzie ślub Anity i Kamila w "M jak miłość"?

Nie jest tajemnicą, że wszyscy czekają na ślub Anity i Kamila. Chociaż para jest razem od blisko trzech lat, to póki co o ślubie nigdy głośno nie mówiła. Melania Grzesiewicz już wspominała o ślubie tej pary w "M jak miłość", ale czy ceremonia dojdzie do skutku i zakochani naprawdę się pobiorą?

Werner w 1839 odcinku "M jak miłość" popchnie Kamila do ślubu z Anitą

Do ślubu z Anitą w 1839 odcinku "M jak miłość" popchnie Kamila nie kto inny tylko Adam Werner (Jacek Kopczyński)! Niedojrzały, zachowujący się jak dzieciak prawnik, który którego związek z Sylwią (Hanna Turnau) trwa co prawda podejrzanie długo, ale co i rusz przechodzi wzloty i upadki. Tuż po tym jak Werner w 1839 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na zaręczyny z Sylwią, do Kamila dotrze, że powinien wziąć ślub z Anitą.

Kamil w 1839 odcinku "M jak miłość" nie zapomni o tym, co usłyszał od Anity

Szczególnie, że w 1839 odcinku "M jak miłość" Grycowi wciąż nie będą dawały spokoju słowa Anity o tym, że tak łatwo jest w życiu wszystko stracić, że "trzeba z tego życia wycisnąć, ile się da, do ostatniej kropli". Kamil zapewnił ukochaną, że ich związek traktuje bardzo poważnie i chce z nią spędzić życie, ale o ślubie jakoś nie wspomniał.

- Anita, ja nie jestem idiotą. Naprawdę... Na tym etapie życia, teraz z tobą jestem szczęśliwy. Trzeba żyć tu i teraz... Za rzadko cię pytam, czego potrzebujesz, ale tak naprawdę... O czym marzysz? Jest coś, co chciałaś zrobić zawsze, ale jakoś nie było możliwości?

- Nie wiem, zaskoczyłeś mnie... Ale pomyślę... Dziękuję, że zapytałeś... - odpowiedziała jakiś czas temu Anita.

Czy ślub z Kamilem to będzie właśnie to, o czym marzy Anita? Przekonamy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" na początku nowego roku.

