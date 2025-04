M jak miłość. Choroba Olka wpłynie na jego relację z Marcinem. Naskoczy na chorego brata, że nie chce się leczyć - WIDEO, ZDJĘCIA

Koniec M jak miłość. Martyna do końca będzie z Jakubem w ostatnim 1871 odcinku. Ich uczucie nie zdąży rozkwitnąć - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1868: Piotrek przed wyjazdem odda Kingę Hoffmanowi! Nie przewidzi, co psychol zrobi jego żonie - ZDJĘCIA, WIDEO

Olek chory. Tylko Marcin może płynąć na lekkomyślność brata

Temat problemów zdrowotnych Olka się nie skończy. Wręcz przeciwnie, mężczyzna nadal nie poradzi sobie z dziwnymi dolegliwościami, co bardzo zmartwi bliskich. Aneta nie może wytrzymać z lekkomyślnością męża. Nie układa im się nawet w sypialni, czego kobieta ma serdecznie dość!

Choroba Olka będzie postępowała?

Jak wynika z najnowszych „Kulis M jak miłość”, choroba Olka wcale nie zniknie. Dolegliwości będą się nasilały, a bliscy zaczną poważnie niepokoić się, że coś jest bardzo nie tak.

Myślę, że dla Olka na pewno jest to lekcja, z której musi wyciągnąć wnioski i zastanowić się jakie są jego priorytety w życiu i czy na pewno jest taki niezniszczalny i może pozwalać sobie na nadwyrężenie swojego zdrowia, żeby co? Żeby osiągnąć jakiś sukces, karierę? Jakie to ma znaczenie? - wyjaśni Maurycy Popiel w „Kulisach M jak miłość”.

Marcin dotrze do Olka?

Zdradzamy, że sprawą lekkomyślnego postępowania brata zajmie się sam Marcin. Bracia dość rzadko ingerują w swoje sprawy, pozwalają sobie na własne decyzje i błędy. Detektyw nie da rady bagatelizować zachowania Olka, więc przyjdzie do niego i poważnie z nim porozmawia.

- Kiedy się dowiedziałem, że mój braciszek nie chce się leczyć to sobie pomyślałem: przecież mój braciszek to jest taki rozsądny doktor! Jednak się myliłem… - wyrzuci Marcin bratu. - Idź do lekarza, zmień leki i zacznij się porządnie leczyć - ostro zakomunikuje Marcin.

Zdradzamy, że słowa brata i żony będą miały pozytywy odbiór. Olek uzna, że ma dla kogo żyć, że musi dawać dobry przykład Borysowi (Tymon Szkopek) i przestać martwić Anetę. Wygląda na to, że słowa Marcina pomogą w lepszej ocenie sytuacji i ortopeda wreszcie coś ze sobą zrobi.