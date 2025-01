M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1839: Nietypowe objawy Franki! Tak dowie się, że jest w ciąży - ZDJĘCIA

W 1839 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) zacznie dziwnie się czuć. Do tego stopnia, że każdy zapach będzie ją denerwował, co od razu wzbudzi uwagę Kingi (Katarzyna Cichopek). A już tym bardziej, gdy jedna z klientek "Naszego Zielonego Sadu" zasugeruje, że Zduńska może być w ciąży, co potwierdzi i jej bratowa! I choć w pierwszej chwili w 1839 odcinku "M jak miłość" góralka w to nie uwierzy, to wynik testu ciążowego nie pozostawi żadnych wątpliwości i tylko utwierdzi Frankę w tym, co wcześniej usłyszała! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!