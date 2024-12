M jak miłość, odcinek 1838: Wzruszający powrót Marcina po odzyskaniu pamięci. Znów będzie z Izą, dziećmi i matką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin ponownie wróci do swoich bliskich, ale tym razem będą towarzyszyć temu zupełnie inne emocje! I nic dziwnego, gdyż wcześniej Chodakowski wciąż borykał się z amnezją, przez co nie poznawał ani swojego mieszkania, ani swoich najbliższych, którzy po odzewie Martyny (Magdalena Turczeniewicz) przyjechali po niego do jej leśniczówki i zabrali do Warszawy. Wówczas detektyw nie rozpoznał ani Kamy (Michalina Sosna), ani Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), ani nawet Olka (Maurycy Popiel), ale w 1838 odcinku "M jak miłość" będzie już zupełnie inaczej! A to dlatego, że po wypadku Szymka, Chodakowski przypomni już sobie wszystkich!

Tak będzie wyglądać powitanie Marcina po odzyskaniu pamięci w 1838 odcinku "M jak miłość"!

W 1838 odcinku "M jak miłość" Szymek będzie mógł już opuścić szpital i wrócić wraz z Izą i Marcinem do mieszkania Chodakowskiej, gdzie będą czekały na nich Maja z Aleksandrą! Matka i córka detektywa od razu rzucą mu się na szyję, a wzruszony Chodakowski po słowach swojej rodzicielki aż zaleje się łzami. Podobnie z resztą jak i jego była żona!

- Ja nigdy nie wątpiłam, że wrócisz - powie Aleksandra.

Ale wzruszający nastrój w 1838 odcinku "M jak miłość" udzieli się także i Szymkowi, który z trudem powstrzyma łzy! I nic dziwnego, gdyż w końcu odzyska swojego ukochanego ojca, który już nic nie będzie udawał, bo doskonale będzie pamiętał i jego i resztę rodziny! I w końcu w pełni do nich wróci!

Czy Kama dołączy do Izy, dzieci i Aleksandry 1838 odcinku "M jak miłość"?

Tyle tylko, że świętowanie powrotu Marcina po odzyskaniu pamięci w 1838 odcinku "M jak miłość" wcale nie potrwa długo! Wszystko przez to, że wśród ważnych osób zabraknie Kamy, która jako jedyna nie dowie się, że Chodakowski już wszystko sobie przypominał. Ale detektyw postanowi to zmienić i za radą matki postanowi pojechać za nią aż na Śląsk i osobiście jej o tym powiedzieć!

- Nie zwlekaj, jedź... - poradzi mu matka.

Jednak w 1838 odcinku "M jak miłość" Marcin już nie zastanie jej u stryja Erwina (Andrzej Dopierała), który na dodatek nie będzie miał pojęcia, gdzie mogła się ona podziać. Wówczas Chodakowski skontaktuje się z Anią (Alina Szczegielniak)! Ale czy z pomocą jej siostry uda się odnaleźć Kamę? A może detektyw zostanie tylko z dziećmi, Izą i matką? Przekonamy się już niebawem!