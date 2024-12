M jak miłość, odcinek 1838: Wielki powrót odmienionego Marcina na Śląsk. Tam rozpocznie nowe życie z Kamą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin powróci na Śląsk w 1838 odcinku "M jak miłość". Zawitał już kilka razy w okolice Rudy, w rodzinne strony Kamy. To właśnie tam miał przyjemność poznać przychylnego mu Erwina i zobaczyć ukochane, bezpieczne miejsca kobiety. Tym razem wizyta odmienionego Chodakowskiego będzie jednak wyjątkowa. Detektyw wróci na Śląsk, by odzyskać swoje życie, pojednać się z Kamą, którą ostatnio traktował z dystansem i sporą dawką chłodu. Kiedy Marcin odzyska pamięć, pokona amnezję i przypomni sobie piękną miłość do dziewczyny, nie będzie innej opcji jak jechać za nią do Rudy i tam pokazać, że chce nadal tworzyć z nią związek.

Powrót Marcina na Śląsk w 1838 odcinku "M jak miłość" zaszokuje Erwina i Kamę

Zdradzamy, że wizyta Marcina na Śląsku w 1838 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie bez zakłóceń. Chodakowski najpierw natknie się na skonsternowanego stryja ukochanej, a Erwin przekaże szokujące wieści o zniknięciu krewnej. Marcin szybko zadzwoni do Ani (Alina Szczegielniak), by ta doradziła mu, gdzie ma szukać ukochanej. W końcu detektyw popędzi nad staw, gdzie znajdzie bransoletkę kobiety. Kama wejdzie do wody w ubraniach i nadal nie otrząśnie się po "straceniu" dawnego życia z ukochanym. Jakie będzie jej zaskoczenie, kiedy Marcin pojawi się cały i zdrowy, a do tego z pokonaną amnezją i odzyskanymi wspomnieniami!

- Tak mi przykro, Kama… Tak mi wstyd za to, jak cię potraktowałem… - powie Marcin w 1838 odcinku "M jak miłość", kiedy wreszcie dojdzie do potkania z Kamą. - Wybaczysz mi? - zapyta zatroskany.

- O Boże… Marcin!... Mój Marcin!!! - Kama nie będzie mogła uwierzyć, że Chodakowski wrócił i pamięta ich miłość!

Nowe życie Kamy i Marcina we dwoje

W 1838 odcinku "M jak miłość" Kama z Marcinem zaczną nowy rozdział. Jak informowaliśmy, po przyjeździe Chodakowskiego na Śląsk i pierwszych słowach wyjaśniających całą sytuację, para dosłownie nie oderwie się od siebie. Wylądują w łóżku, a pierwsza noc z ukochaną po odzyskaniu wspomnień przez Marcina będzie wyjątkowa.

Pytanie tylko - co dalej? Przecież w "M jak miłość" pozostaje jeszcze kwestia Martyny (Magdalena Turczeniewicz), zakochanej w Marcinie lekarce. Zresztą on także nie był obojętny wobec Wysockiej. W 1838 odcinku "M jak miłość" będzie się jednak wydawało, że Chodakowski świata nie widzi poza Kamą.