M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1838: Karski zawalczy o Kasię w szpitalu. Pokaże Mariuszowi, że to on jest jedyną miłością lekarki - ZDJĘCIA

W 1838 odcinku "M jak miłość" Karski (Krzysztof Kwiatkowski) ostentacyjnie stanie za Kasią (Paulina Lasota), by czasem komuś nie przyszło do głowy, że lekarka jest chętna na romanse... Jakub osobiście pozna Mariusza (Mateusz Mosiewicz), który powróci do życia pięknej Kasi z przytupem. Przystojny architekt będzie zagrożeniem dla małżeństwa Karskich. Bystry detektyw od razu wyłapie w 1838 odcinku "M jak miłość", że musi zawalczyć o Kasię. Na oczach Mariusza da ukochanej kwiaty i pokaże, że jest dobrym mężem. To wystarczy?