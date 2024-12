M jak miłość, odcinek 1837: Marcin bezczelnie okłamie Kamę! Wmówi jej, że Iza go potrzebuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Marcin nie będzie mógł poradzić sobie z narastającym napięciem w związku z Kamą. Po wypadku i trudnych przejściach, Chodakowski coraz gorzej będzie czuł się w tej relacji. Kama, choć pełna wsparcia i zaangażowania, zacznie go przytłaczać, a Marcin z trudem ukryje swoje zmieszanie. Sytuacja osiągnie punkt kulminacyjny, gdy Iza niespodziewanie zadzwoni do Marcina, by zapytać, jak się czuje. Podczas rozmowy Chodakowski dowie się, że była żona przebywa z dziećmi na wsi i postanowi ją odwiedzić, by choć na chwilę uciec od problemów w obecnym związku.

Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" postanowi uciec od Kamy

Zanim Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" wyjedzie do Izy, zdecyduje się na manipulację, która może go drogo kosztować. Chodakowski wmówi Kamie, że to Iza nalegała na jego przyjazd, rzekomo potrzebując jego wsparcia w trudnym momencie. Kama, nieświadoma prawdziwych intencji Marcina, zgodzi się na jego wyjazd, wierząc, że robi to dla dobra dzieci.

W rzeczywistości Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" sam zaproponuje Izie, że przyjedzie na wieś. Chodakowski będzie czuł się coraz bardziej niezręcznie w relacji z Kamą, a atmosfera między nimi stanie się na tyle napięta, że postanowi poszukać spokoju w towarzystwie byłej żony i dzieci. Czy Marcin tak naprawdę tęskni za dawnym życiem? A może to tylko chwilowa ucieczka od problemów, które narastają w jego obecnym związku?

Kama w 1837 odcinku "M jak miłość" odkryje kłamstwo Marcina?

W 1837 odcinku "M jak miłość" decyzja Marcina o wyjeździe na wieś wywoła u Kamy mieszane uczucia. Choć z jednej strony będzie rozumiała, że Marcin chce spędzić czas z dziećmi, z drugiej zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Czy Kama zacznie dostrzegać, że Marcin unika szczerości i nie czuje się komfortowo w ich relacji?

Wizyta Marcina u Izy w 1837 odcinku "M jak miłość" również przyniesie nowe emocje. Spotkanie z dziećmi i byłą żoną przypomni mu dawne czasy i szczęście, które kiedyś dzielili. Czy Marcin zdecyduje się na powrót do przeszłości, czy jednak postanowi ratować swoją relację z Kamą? Jedno jest pewne, kłamstwo wobec Kamy może być początkiem jeszcze większych problemów.