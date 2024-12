M jak miłość, odcinek 1836: Magda nie pozwoli Dimie być z Julią. Będzie walczyć o Nadię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Magda pozna gorzką prawdę o tym, kto tak naprawdę jest nową ukochaną Dimy. Do niedawna ojciec Nadii wzdychał do żony Andrzeja, ale to już nieaktualne. Ukrainiec ulokuje uczucia w pięknej prawniczce, z którą kiedyś Andrzej wylądował w łóżku. Nic dziwnego, że Magda nie ufa Malickiej, a kiedy usłyszy, że to właśnie u niej Dima ulokował swoje uczucia, nie wyjdzie z szoku.

Andrzej powie Magdzie, że Dima spotyka się z Julią

Co ciekawe, Andrzej jako pierwszy pozna tajemnicę romansu Julii z Dimą. Dopiero w 1836 odcinku "M jak miłość" wytłumaczy żonie, że "koleżanka" ojca Nadii to nie kto inny, jak prawniczka...

- Magda, muszę ci o czymś powiedzieć - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Budzyńskiego. Powie żonie o uczuciu między byłą kochanką a Dimą. - Julia... Ta... Julia? - wścieknie się Magda. - Nie wierzę... Po prostu w to nie wierzę! - wybuchnie. - To się nie dzieje naprawdę... Andrzej, ja, ja nie chcę jej w naszym życiu! - zaprotestuje. - Wiem i rozumiem... ja też nie chcę, żeby Julia... - Budzyński spróbuje uspokoić żonę, ale to na nic. - Nie, ja muszę porozmawiać z Dimą... On na pewno nie ma pojęcia, że... Powiem mu, że ona, że wy... - Magda złapie się czego może, ale mąż szybko sprowadzi ją na ziemię. - Dima wie o wszystkim... Nie, nie ode mnie... Julia sama mu o tym powiedziała - wytłumaczy Andrzej w 1836 odcinku "M jak miłość". - Tak? Ze wszystkimi pikantnymi szczegółami? I co dalej? Julia będzie próbowała zniszczyć kolejną rodzinę? - Budzyńska nie powstrzyma emocji i nie da się uspokoić.

Magda poczuje, że traci Nadię

W 1836 odcinku "M jak miłość" Magda dobitnie poczuje, że traci Nadię. Nic dziwnego, skoro najpierw Julia przespała się z jej mężem, zgotowała im piekło, a potem ulokowała uczucia akurat w ojcu Nadii. Nie jest tajemnicą, że Magda pokochała dziewczynkę jak córkę. Opiekuje się nią jak własnym dzieckiem. To dla niej wielki wstrząs, że Ukrainiec znajdzie sobie nową miłość. Oczywistym jest, że jeżeli uczucie Julii i Dimy będzie nadal się rozwijał, będzie mowa o poważnym związku, wtedy Malicka stanie się macochą dziewczynki. Prawdopodobnie wiązałoby się to z tym, że Magda straci możliwość częstego kontaktu z Nadią...