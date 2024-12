M jak miłość, odcinek 1836: Kisielowa bezczelnie wepchnie się na ślub Marty i Jacka. Postawi Barbarę pod ścianą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Kisielowa nie spocznie, dopóki nie wepchnie się na ślub Marty i Jacka. Co więcej, z góry założy, że na pewno jest zaproszona, co niekoniecznie pokryje się z rzeczywistością. Zofia wpadnie w trakcie przygotować domu rodzinnego Mostowiaków i weźmie skołowaną Barbarę na rozmowę. Przyjaciółka spróbuje wyjaśnić sytuację, ale szybko przekona się, że z Kisielową nie ma dyskusji...

Kisielowa wepchnie się na ślub Marty i Jacka

- Kochana, rozumiem, że w tym zamieszaniu wszystko się mogło zdarzyć. Dom pełen ludzi, nawet nie ma gdzie porozmawiać i nie przejmuj się, nam na jakimś takim oficjalnym zaproszeniu nie zależy - wypali Zofia w 1836 odcinku "M jak miłość".

- Ale to ma być bardzo kameralna uroczystość w ścisłym gronie rodzinnym... - od razu sprostuje Barbara, ale jej wyjaśnienia będą na nic. Kisielowa nadal odbierze słowa przyjaciółki jako potwierdzenie zaproszenia. - Nawet okrojonym, bo Kinga i Piotrek nie przyjadą, bo bliźniaczki są chore, a Franka i Paweł musieli pojechać do stryjka w jakichś rodzinnych sprawach - wyjaśni Mostowiakowa, ale Zofia nie przyjmie tego do wiadomości.

- No tak, tak to bywa, ale my z Robertem nie zawiedziemy i powiem ci, co wymyśliłam... - Zofia nie przestanie ciągnąć swojego wywodu, nawet mimo tłumaczeń przyjaciółki.

- Ale ja ci... - spróbuje przerwać Barbara, ale to na nic.

Kisielowa pokona Barbarę. Przyjdzie na ślub Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość"

Mimo sporych starań Barbary, Kisielowa okaże się nieugięta. W ogóle nie zrozumie, że nie należy do rodziny i tak naprawdę nie powinna pojawiać się na ceremonii. Zaskoczy Mostowiakową kolejnymi wywodami.

- Robert uważa, że dziś nad Grabiną przejdzie ulewa, która potrwa aż do wieczora, a rano udało mi się kupić kolorowe parasolki, aż dziesięć sztuk! Jak się deszcz rozhula, będą jak znalazł! - uzna zadowolona z siebie Zofia.

- A ty mnie możesz posłuchać? - zapyta poirytowana Barbara. - Bardzo mi przykro, Zosiu, ale Jacek i Marta zażyczyli sobie, że ma to być skromny obiad w ścisłym rodzinnym gronie...

- No, to co chcesz przez to powiedzieć? - Kisielowa nadal nie zrozumie przekazu, a Barbarze opadną ręce. W końcu podda się, a przyjaciółka wraz z mężem zjawią się na ceremonii.