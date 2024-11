M jak miłość, odcinek 1835: Bartek nie dowie się, czy Dorota żyje! Nieznany los umierającej na raka Doroty - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1830: Nerwowa reakcja Tomasza na ślub Doroty i Bartka! Były mąż zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Co będzie z umierającą Dorotą w 1835 odcinku "M jak miłość"? Czy Bartek dowie się, gdzie jest jego żona? A może chora na raka Dorota wróci do niego i na nowo podejmie leczenie? To wszystko wyjaśni się dopiero dwa tygodnie po emisji odcinka serialu, w którym wycieńczona chorobą nowotworową Dorota odejdzie od Bartka, zostawiając mu list pożegnalny. Tym samym żona Lisieckiego wyda na siebie wyrok śmierci.

W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek załamany odejściem Doroty

Odejście Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość" będzie dla Bartka ziszczeniem najgorszego koszmaru! Kompletnie się załamie, nie wiedząc co się stało z jego żoną, gdzie teraz jest chora. Dla Lisickiego stanie się jasne, że bez odpowiedniej opieki i leczenia po operacji usunięcia guza mózgu Dorota nie ma większych szans na przeżycie.

Były mąż Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość" ujawni Bartkowi prawdę o jej ucieczce?

W akcie rozpaczy Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" zniszczy wspólne zdjęcie z Dorota, a potem zacznie szukać punktu zaczepienia, by rozpocząć poszukiwania. Słusznie uzna, że za ucieczką Doroty stoi jej były mąż Tomasz (Ziemowit Wasielewski). Zacznie go nawet błagać, by powiedział gdzie jest umierająca żona.

- Błagam cię! Proszę cię, powiedz, gdzie ona jest! - krzyknie Lisiecki, który straci nad sobą panowanie.

Po tych słowach w 1835 odcinku "M jak miłość" Tomaszowi zrobi się żal mężczyzny, którego do niedawna uważał za rywala. Czy powie Bartkowi, gdzie jest Dorota? Czy złamie obietnicą daną eks żonie, że będzie ją krył?

- Dorota łatwo się nie poddaje, ale jeżeli uznała, że pora z tym skończyć, to na pewno zrobi to na własnych zasadach... - Tomasz zabrzmi tak, jakby już wiedział, że Dorota chce umrzeć. Nieoczekiwanie Kawecki zwątpi w decyzje, które podjął wcześniej i stanie po stronie Bartka.

Bartek nie odnajdzie Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość"

Niestety w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek nie odnajdzie Doroty. A kiedy upije się w barze, wywoła bójkę i trafi do aresztu załamany i zrozpaczony powie Barbarze (Teresa Lipowska), że zawiódł na całej linii, że kolejny raz stracił ukochaną osobę, że wszyscy go opuszczają.

