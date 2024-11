M jak miłość, odcinek 1835: Bartek nie pogodzi się z odejściem Doroty! Przyciśnie Tomasza, by ujawnił prawdę. Czy odnajdzie Dorotę? - WIDEO, ZDJĘCIA

- Bartek przede wszystkim boi się, że więcej Doroty nie zobaczy, że ślub to był ten ostatni moment, kiedy widział ukochaną. Nie rozumie tej sytuacji, bo on był przygotowany na to, że co by się nie działo, będą razem... Bartek jest bardzo zdeterminowany, bo jeżeli się kogoś kocha, to w takiej sytuacji zagrożenia życia, tym bardziej chce się przy tej osobie być... - ujawnił Arkadiusz Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość".