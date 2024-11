M jak miłość, odcinek 1834: Związek z Dimą to same kłopoty dla Julii. Będzie się zastanawiać, czy warto z nim być!

Iwona Rejzner odejdzie z M jak miłość? Dorota nie wróci do Bartka po ucieczce, ale to jeszcze nie koniec! Wiemy, co będzie dalej - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834. odcinku „M jak miłość” Julia zrozumie, jak ważny jest dla niej Dima

W 1834. odcinku „M jak miłość” Julia da się ponieść uczuciu do Dimy, które przyszło nagle i niespodziewanie. Nieplanowane, spontaniczne i… piękne! Oboje zakochali się w sobie niemal od pierwszego spojrzenia, kiedy Malicka zaoferowała ojcu z córką podwiezienie do Gródka, w stronę Mazur, dokąd lekarz wybierał się z Nadią na urlop. Od razu przypadli sobie do gustu i zauroczyli się sobą. A kiedy w 1832. odcinku serialu „M jak miłość” prawniczka przypadkiem spotka go z córką w kawiarni, zaczną ze sobą rozmawiać tak, jakby znali się całe życie. I umówią się na wieczór na prawdziwą randkę, pomimo tego, że będzie jej przeciwna Sylwia (Hanna Turnau), która postanowi odwieść przyjaciółkę od pomysłu związania się z ukraińskim lekarzem, wdowcem z dzieckiem.

W 1834. odcinku „M jak miłość” Julia będzie mieć wątpliwości, czy wejść w związek z Dimą

W 1834. odcinku „M jak miłość” Dima zaprosi Julię na dwutygodniowe wakacje nad morzem. Ich relacja bardzo szybko zacznie się zacieśniać. Głównie dzięki lekarzowi, który mocno zakocha się w Malickiej i będzie mu zależało na tym, by dowiedział się o nich cały świat. Julia będzie mieć jednak obiekcje. Zacznie się zastanawiać, czy nie jest jeszcze za wcześnie, by wszystkim opowiadać o tym, że są razem. Nie wszyscy będą w stanie to zaakceptować. Malicka będzie się obawiać, że najbardziej może oponować Andrzej, jej były kochanek, z którym kiedyś zaszła w ciążę i straciła dziecko. Budzyński (Krystian Wieczorek) wie, jak bardzo związana z Nadią jest Magda (Anna Mucha). Kiedy Julia oficjalnie będzie z Dimą, to ona zapewne zajmie się jego córką, przez co Budzyńska będzie cierpieć… Kiedy w 1834. odcinku „M jak miłość” prawniczka zacznie wyliczać wszystkie przeszkody dla ich związku, rozczarowany Dima zapyta ją wprost, czy chce z nim zerwać. Ale Julia go zapewni:

- Nie, nie chcę – i rzuci się mu na szyję.

