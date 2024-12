M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1834: Paweł wykręci się ze ślubu Marty i Jacka. Złość na Piotrka weźmie górę - ZDJĘCIA

W 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) będzie obrażony na cały świat. Konflikt w związku ze zdradą Franki (Dominika Kachlik) narośnie, co zbiegnie się w czasie z przygotowaniami do planowanego ślubu Marty (Dominika Ostałowska) z Jackiem (Robert Gonera). Siostra Marysi (Małgorzata Pieńkowska) zorganizuje ceremonię w Grabinie, gdzie Zduńscy powinni się pojawić. W 1834 odcinku "M jak miłość" prawnik wyciągnie rękę do brata bliźniaka, by ten współpracował z nim przy tak ważnym dniu. Niestety Paweł urządzi scenę.