M jak miłość, odcinek 1836: Na ślubie Marty i Jacka zabraknie wielu gości. Nie przyjedzie nikt od Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" będzie wyjątkowym przeżyciem nie tylko dla młodej pary, która po raz drugi złoży małżeńską przysięgę. Mają za sobą burzliwą historię. Chociaż miłość połączyła ich od pierwszych odcinków "M jak miłość",kiedy Marta była sędzią, a Jacek adwokatem, to uczucie zostało wystawione na ciężkie próby.

Historia miłości Marty i Jacka z "M jak miłość" i kulisy pierwszego małżeństwa

Pierwsze małżeństwo Marty i Jacka w "M jak miłość" skończyło się rozwodem, bo uzależniony od hazardu Milecki przysporzył Marcie mnóstwo cierpienia. Wiele razy zapewniał żonę, że zerwie z hazardem. Udawało mu się, ale tylko na chwilę. Gdy Jacek wyjechał służbowo do Moskwy zaczął zdradzać Martę ze swoją znajomą, Iwoną Majer (Katarzyna Herman) i wrócił do nałogu. Po pewnym czasie jego przyjaciel zadzwonił do Marty z informacją o zaginięciu Jacka. Kiedy się odnalazł, wrócił do domu, ale szybko znów wyprowadził. Następnie popadł w długi i wyjechał za granicę. Marta postanowiła odejść od męża. Gdy ten wrócił do kraju, złożyła pozew o rozwód. Rozstali się w przyjaznej atmosferze...

Jacek w 1836 odcinku "M jak miłość" przed ślubem z Martą zapewni Barbarę, że jest innym człowiekiem

W 1836 odcinku "M jak miłość" Marta i Jacek rozpoczną nowy etap wspólnego życia, zapominając o wszystkim, co było złe. Przed ślubem Milecki wytłumaczy się przyszłej teściowej, Barbarze Mostowiak z podłych występków z przeszłości. Zapewni matkę Marty, że jest teraz innym człowiekiem i zrozumiał dawne błędy. I nigdy więcej Marta nie będzie przez niego cierpiała.

- Mamo, jestem już innym człowiekiem, wiele lat mi zajęło, żeby dowiedzieć się, co jest w życiu najważniejsze. Ale już to wiem. Wiem na pewno i chciałbym coś ci obiecać. Wiem, że się martwisz, ale tym razem nie zawiodę - przyrzeknie Jacek w 1836 odcinku "M jak miłość", którego cytuje światseriali.interia.pl. - Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa. Przeszliście przez różne zawieruchy, kłopoty, rozczarowania, ale jednak odnaleźliście siebie na nowo i czas najwyższy na... Na dobre, spełnione życie Marty i twoje - przyzna Barbara. - Tak będzie. A ja zrobię wszystko, żeby nam się udało - zapewni Milecki.

Wątpliwości Marty przed ślubem z Jackiem w 1836 odcinku "M jak miłość"

Przed ślubem z Jackiem w 1836 odcinku "M jak miłość" Martę ogarną wątpliwości, czy tym razem im się uda. Ze swoim rozterek zwierzy się Marysi. Ale weźmie przykład ze starszej siostry. Marysia też drugi raz wyszła za mąż za Artura i odnaleźli swoje szczęście.

Dzieci Marty przyjadą na ślub w 1836 odcinku "M jak miłość". Łukasz już bez Patrycji!

Na ślubie Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" nie obędzie się bez niespodzianek. Do Polski wróci z Włoch syn panny młodej, Łukasz, który w ostatniej chwili zastąpi Artura jako świadka. Niestety Łukasz przyjedzie tylko na ślub i wesele matki i nie zabierze ze sobą Patrycji (Alżbeta Lenska) i ich syna Jasia (Aleksander Cacko). Do Grabiny przyjedzie też dawno niewidziana Ania (Gabriela Świerczyńska).

Kogo zabraknie na ślubie Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość"?

Wśród ślubnych gości Marty i Jacka w 1836 odcinku "M jak miłość" zabraknie braci Zduńskich z żonami. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) nie dojadą, bo akurat bliźniaczki im się rozchorują. Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) wyjadą w tym czasie do stryja w góry do Bukowiny w pilnych sprawach rodzinnych.

Ale za to na weselu w siedlisku Budzyńskich w 1836 odcinku "M jak miłość" będą się bawić Natalka (Dominika Suchecka) z córką Hanią (Wiktoria Basik) oraz Zofia Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z mężem Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec).