M jak miłość, odcinek 1834: Paweł pozazdrości Piotrkowi sukcesów w pracy! Poczuje się gorszy od brata

M jak miłość. Marcin najpierw przypomni sobie Izę? Po śmierci Kasi to ona była jego prawdziwą miłością

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1834 odcinku serialu "M jak miłość" Paweł coraz częściej będzie porównywał swoje życie do życia Piotrka. Piotrek, jako wzięty prawnik i szczęśliwy ojciec gromadki dzieci, będzie wydawał się Pawłowi wzorem sukcesu. Z kolei Paweł, prowadzący rowerownię, zacznie czuć, że jego osiągnięcia bledną w porównaniu z dokonaniami brata. Te myśli będą go dręczyć, prowadząc do narastającej frustracji i poczucia niespełnienia.

Napięcie między Zduńskimi w 1834 odcinku serialu "M jak miłość"

Jak podaje światseriali.interia.pl napięcie między Pawłem a Piotrkiem w 1834 odcinku serialu "M jak miłość" zacznie być zauważalne dla otoczenia. Paweł stanie się złośliwy w stosunku do brata, a jego humor ulegnie pogorszeniu. Piotrek, nieświadomy przyczyn takiego zachowania, będzie próbował dowiedzieć się, co trapi Pawła. Jednak Paweł, zamiast otwarcie porozmawiać, będzie unikał konfrontacji, co tylko pogłębi dystans między nimi.

W 1834 odcinku serialu "M jak miłość" Paweł zwierzy się Magdzie (Anna Mucha) ze swoich obaw i poczucia niższości. Przyzna, że czuje się gorszy od Piotrka i zaczyna kwestionować własne osiągnięcia. Budzyńska, próbując podnieść go na duchu, zasugeruje, że porównywanie się do brata jest bezcelowe i że powinien skupić się na własnym szczęściu oraz relacji z Franką. Jej słowa będą dla Pawła impulsem do refleksji nad własnym życiem i priorytetami?

- No dobra, to przyznaj się, o co poszło z Piotrkiem? - Nie pokłóciłem się z Piotrkiem, nawet nie byłoby kiedy, bo ostatnio rzadko się widujemy. Po prostu... Sam nie wiem. Chyba się starzeję... Czterdziestka na karku i głupie myśli... Co ja naprawdę osiągnąłem? Rowerownia... Wielki mi biznes! Faktycznie, trochę słabo wypadam przy moim bracie - wziętym prawniku, szczęśliwym ojcu gromadki dzieci... - Przestań... Przyczepiłeś się do Piotrka zupełnie bez powodu! - Może...? Zawiść, ludzkie uczucie. Porównując, tak na zimno, obiektywnie... Co Piotrek może zaoferować Kindze... a co ja France? - Dobra, Pawełku, ja odpadam. Bredzisz, jak potłuczony. Pogadamy, jak będziesz w lepszej formie, a na razie - kup France kwiatki, weź ją do kina... To dobrze zrobi ci na głowę. Dbaj o nią, nie strzelaj focha, ona na to nie zasługuje. Kocha cię jak głupia... I wkurza mnie, bo jest młodsza.

Paweł w 1834 odcinku serialu "M jak miłość" będzie miał poważny kryzys

Po rozmowie z Magdą, w 1834 odcinku serialu "M jak miłość" Paweł zdecyduje się na zmianę swojego nastawienia. Zrozumie, że porównywanie się do Piotrka nie prowadzi do niczego dobrego i że powinien skupić się na budowaniu własnego szczęścia. Postanowi bardziej zaangażować się w relację z Franką, okazując jej więcej uwagi i wsparcia. Paweł zrozumie, że jego wartość nie zależy od porównań z innymi, ale od tego, jakim jest człowiekiem i partnerem.