M jak miłość, odcinek 1833: Martyna prześwietli Kamę! Odkryje, gdzie mieszka i zacznie śledzić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna nagra dla Marcina pożegnalne nagranie, w którym poprosi, aby więcej się z nią nie kontaktował i postarał się o niej zapomnieć. I choć Wysocka wcale nie będzie tego chciała, to zda sobie sprawę, że tak po prostu będzie lepiej, gdyż Chodakowski będzie miał przecież własną rodzinę, której ona go zwróci. A sama zatraci się w pracy i zacznie brać dodatkowe dyżury, aby choć na chwilę odciągnąć myśli od detektywa i także spróbować o nim zapomnieć. Ale niestety z marnym skutkiem, gdyż w 1833 odcinku "M jak miłość" lekarka już nie będzie mogła skupić się na pracy, a co dopiero później, gdy już opuści mury szpitala!

Martyna zacznie stalkować Kamę w 1833 odcinku "M jak miłość"!

Tuż po wyjściu z pracy w 1833 odcinku "M jak miłość" Wysocka zacznie przeglądać profil Kamy w mediach społecznościowych. Martyna prześwietli swoją rywalkę, u której znajdzie wspólnie zdjęcia nie tylko z dawnym Marcinem i jego dziećmi - Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński), ale także te teraźniejsze, na których oboje będą tryskać szczęściem. Ich widok w 1833 odcinku "M jak miłość" mocno zaboli lekarkę, jednak ślepo nie uwierzy ona w to, co zobaczy na zdjęcia. Tym bardziej, że wcześniej wyczyta, że ludzie dotknięci amnezją potrzebują sporo czasu, aby wszystko sobie przypomnieć. Dlatego postanowi to sprawdzić osobiście!

Wysocka zdobędzie adres Chodakowskiego w 1833 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że w 1833 odcinku "M jak miłość" Martynie uda się dowiedzieć, gdzie mieszka Marcin! Wysocka przybliży jedno z ich wspólnych zdjęć, na których dostrzeże adres zamieszkania Chodakowskiego, pod który od razu zdecyduje się wyruszyć! Lekarka zjawi się we wskazanym miejscu, gdzie faktycznie nakryje Kamę i Marcina szczęśliwych jak nigdy. Oczywiście, Martyna się uchyli, aby para przypadkiem jej nie dostrzegła, po czym odejdzie. I dopiero wtedy w 1833 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Chodakowski wcale nie jest taki szczęśliwy ze swoją ukochaną jak na zdjęciach! Ale Wysocka już się tego nie dowie!