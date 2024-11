M jak miłość, odcinek 1833: Kama zacznie uwodzić Marcina w jego mieszkaniu. Czy uda się jej na nowo obudzić w nim pożądanie? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1833 - poniedziałek, 09.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin zobaczy półnagą Kamę

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” po wspólnym obiedzie Kamy z Marcinem i dziećmi zostanie miły nastrój i… plamy z kleju na jej ubraniu po sklejaniu samolotów. Kiedy będzie się chciała przebrać, on wejdzie do pokoju i zobaczy ją w bieliźnie. Natychmiast się wycofa przepraszając za to, że nie zapukał.

- Nic nie szkodzi. Już wiele razy tak mnie widziałeś – powie na to Kama.

Niewątpliwie, jego zachowanie będzie czysto instynktowne, przecież nigdy nie pukał do swojej sypialni, kiedy wcześniej była tam jego dziewczyna… Kama zauważy, że widok jej półnagiego ciała nie był mu wstrętny – wyjdzie potykając się w progu z wrażenia - i postanowi go pouwodzić, by na nowo go sobą zainteresować.

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Kama będzie uwodzić Marcina

W 1833. odcinku serialu „M jak miłość” Kama założy komplet bez pleców, będzie się celowo prężyć i wyginać, kusić… Ale nic to jej nie da. Kiedy Chodakowski obwieści, że jedzie do myjni, a ona od razu się poderwie, by jechać z nim, spotka ją rozczarowanie:

- Nie, dużo się dziś wydarzyło i potrzebuję się wyciszyć, OK?

Marcin nie będzie potrzebował umytego samochodu, tylko zostać sam, wreszcie sam chociaż na chwilę, bez niej… Zostawi ją w mieszkaniu, tak zaskoczoną, że jej kobiece sztuczki zawiodły, że nie będzie wiedziała, co dalej robić.