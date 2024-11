M jak miłość, odcinek 1831: Ślubna niespodzianka Bartka dla Doroty. Najpierw będzie się modlił o jej wyzdrowienie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1831 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Doroty i Bartka, który odbędzie się w 1831 odcinku "M jak miłość", to efekt starań Lisieckiego, by wreszcie zostać mężem chorej na raka Kaweckiej. Niestety stan Doroty po skończonej chemioterapii i radioterapii wcale się nie poprawi. Mimo to Bartek uparcie będzie wierzył, że jego ukochana wyzdrowieje. Chociaż jej sytuacja będzie wydawała się beznadziejna, Bartek zadba o to, by poślubić Dorotę. Chociaż musieli przełożyć termin ślubu, teraz nic im nie stanie na przeszkodzie!

Modlitwa Bartka o wyzdrowienie Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość"

Noc przed ślubem Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" spędzi na modlitwie w ogrodzie o uzdrowienie Doroty. Zrobi wszystko, by otoczyć ukochaną jak najlepszą, najczulszą opieką i podnieść ją na duchu, dodać otuchy, że na pewno wyzdrowieje. Ale Lisiecki przejdzie też moment załamania. Padnie na kolana i patrząc w niebo, ze łzami w oczach wypowie słowa modlitwy:

"Nigdy o nic nie prosiłem, ale teraz cię proszę... Niech ona nie umiera..."

Zrozpaczony Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" nie zauważy, że Dorota go obserwuje przez okno.

Wyjątkowa suknia ślubna Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość"

Zmęczona badaniami, leczeniem i operacją mózgu Dorota w 1831 odcinku "M jak miłość" zacznie intensywne przygotowania do ślubu z pomocą świadkowej Jagody (Katarzyna Kołeczek). Gdy okaże się, że przez walkę z rakiem strasznie schudła, a wypożyczona suknia ślubna jest na nią za duża, postanowi założyć na ślub sukienkę, którą miała na ślubie jej matka. W nadziei, że przyniesie jej szczęście...

Dorota i Bartek w 1831 odcinku "M jak miłość" pobiorą się w obecności urzędnika stanu cywilnego w urzędzie w Gródku. Małżeńską przysięgę złożą w obecności świadków, Jagody i Tadeusza i tylko jednego gościa, Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska). W ostatniej chwili na ślubie zjawi się Natalka (Dominika Suchecka), nieszczęśliwie zakochana w panu młodym.

Symboliczny prezent ślubny Bartka dla Doroty w 1831 odcinku "M jak miłość"

Po wzruszającej ceremonii ślubnej w 1831 odcinku "M jak miłość" Bartek zabierze Dorotę do domu, gdzie jak podaje "Świat Seriali", w ogrodzie Kaweckiej będzie już na nią czekał niespodzianka. Lisiecki specjalnie dla żony zasadzi krzew róży o nazwie "Super Dorothy",jako symbol jego nieskończonej miłości, która będzie wzrastała z każdym dniem, tak jak ten kwiat.

