M jak miłość, odcinek 1831: Dramat z sukienką ślubną Doroty! Jagoda zawiedzie na całej lini jako świadkowa - ZDJĘCIA, WIDEO

- Mam dla ciebie te sukienki z wypożyczalni. Jeszcze kupiłam buty.

- No pokaż, co tam znalazłaś? No! Pasują idealnie.

- To bardzo się cieszę.

- A zobacz tę sukienkę.

- Oj, ładna, ale wiesz co, w tej to się utopię…

- A zobacz jeszcze tę?

- Ojej, ostatnio dużo schudłam i dałam ci złe wymiary.

- To nic, ja zdążę podjechać wymienić.

- Nie zdążysz...