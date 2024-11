M jak miłość, odcinek 1830: Tomasz zagrozi małżeństwu Doroty i Bartka? Dostanie szału, kiedy się dowie

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota wróci do Grabiny w 1830. odcinku „M jak miłość”

W 1830. odcinku „M jak miłość” Dorota znajdzie się w samym środku radioterapii. Ale leczenie, do którego tak się przygotowywała i zanim się rozpoczęło, zgoliła włosy – które i tak by w rezultacie naświetlania wypadły – zupełnie ją zniechęci. Terapia nie pomoże. Kawecka zrozumie, że może nie wyjść z raka i zażąda wypisu do domu. Wróci do Grabiny, by spędzić – być może – ostatnie tygodnie w znajomym otoczeniu, z Bartkiem.

W 1830. odcinku „M jak miłość” Tomasz wścieknie się słysząc o ślubie Doroty

W 1830. odcinku „M jak miłość” po powrocie Doroty do jej okazałej willi Bartek będzie się spełniał w roli pielęgniarza, kucharza i terapeuty. Będzie chciał osłodzić ukochanej dni choroby, która może się okazać śmiertelna. Do Kaweckiej przyjedzie Tomasz (Ziemowit Wasielewski), dzięki któremu Bartek w ogóle dowiedział się o chorobie Doroty. Były, trzeci z kolei mąż, będzie miał do Lisieckiego ogromne pretensje o to, że nie zdołał zatrzymać jej w szpitalu, gdzie miała profesjonalną opiekę i gdzie była leczona. Ale w prawdziwy gniew wpadnie wtedy, gdy usłyszy o zaplanowanym ślubie eksżony.

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek wpadnie na pomysł spisania intercyzy

W 1830. odcinku „M jak miłość” Bartek zdecyduje, że chciałby, by jeszcze przed ślubem spisać intercyzę. Po co Lisieckiemu uzyskanie rozdzielności majątkowej? Czy Bartek, podobnie jak Dorota, nie wierzy już w jej wyzdrowienie? Przekonamy się za dwa tygodnie!