M jak miłość, odcinek 1830: Nerwowa reakcja Tomasza na ślub Doroty i Bartka! Były mąż tak tego nie zostawi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1830 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tomasz w 1830 odcinku serialu "M jak miłość" wkroczy niespodziewanie do domu Doroty i Bartka, przerywając ich przygotowania do ślubu. Jego wizyta nie będzie przypadkowa. Otóż były mąż Doroty dowie się, że ta wypisała się ze szpitala na własne żądanie, co uzna za nieodpowiedzialne. Wybuchnie awantura, w której Tomasz skieruje całą swoją złość na Bartka. Nie zrozumie, dlaczego Lisiecki pozwolił ukochanej opuścić placówkę medyczną w tak trudnym momencie.

Bartek, choć początkowo zaskoczony, szybko wyjaśni sytuację. W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" oznajmi Tomaszowi, że Dorota opuściła szpital tylko na chwilę, bo następnego dnia planują wziąć ślub. Ta informacja będzie dla Tomasza niczym cios w serce. Jego reakcja - otwarta buzia i totalne osłupienie mówić będzie więcej niż słowa. Jednak po chwili Tomasz odzyska rezon i postanowi działać, by nie dopuścić do zawarcia małżeństwa!

- Co się do cholery dzieje? W szpitalu powiedzieli mi, że Dorota wyszła do domu. Ty się na to zgodziłeś? - Tak, nie mogłem jej odmówić. - Przecież to czysty idiotyzm. Ona musi być pod stałą opieką lekarza. - Będzie. Wkrótce odwiozę ją do szpitala. - A dlaczego nie jutro? - Bo jutro bierzemy ślub.

Ślubu Doroty i Bartka nie będzie? Tomasz w 1830 odcinku "M jak miłość" postanowi wpłynąć na byłą żonę!

W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" Tomasz zrozumie, że musi działać szybko, jeśli chce uratować Dorotę przed, jak to określi, błędną decyzją. Mężczyzna uda się prosto do swojej byłej żony, by przemówić jej do rozsądku. Użyje wszelkich możliwych argumentów, by przekonać Dorotę, że ślub z Bartkiem to pochopny krok, który może zaszkodzić nie tylko jej zdrowiu, ale także relacjom z innymi. Tomasz będzie próbował wzbudzić w Dorocie wątpliwości co do Bartka, przedstawiając go jako osobę nieodpowiedzialną i niezdolną do podjęcia tak poważnego zobowiązania?

Dorota przeciwstawi się Tomaszowi w 1830 odcinku "M jak miłość"!

Dorota, choć początkowo zaskoczona słowami Tomasza, nie da się tak łatwo zmanipulować. W 1830 odcinku serialu "M jak miłość" jasno postawi granicę i da byłemu mężowi do zrozumienia, że to ona decyduje o swoim życiu, a Bartek jest dla niej odpowiednim partnerem. Czy Tomasz zaakceptuje jej decyzję, czy może posunie się do radykalnych kroków, by przerwać przygotowania do ślubu?