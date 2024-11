M jak miłość, odcinek 1829: Aneta zacznie kryć Martynę. Zakaże Olkowi mówić Kamie prawdę - ZDJĘCIA

- (...) A czy to, że Marcin nie dostał pomocy od razu, to mogło pogorszyć jego stan? - Kama uderzy pytaniem w Olka. Aneta od razu zrozumie, że chce doczepić się do zachowania Wysockiej. W takim przypadku ostro pokiwa głową w kierunku męża, by milczał. On się nie posłucha.

- Wiesz co, my de facto nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do urazu... Ale na pewno to, że nie otrzymał od razu pomocy medycznej, to nie pomaga... - Olek nie okłamie Kamy, a Aneta zrobi wielkie oczy i da miną do zrozumienia, że mąż niepotrzebnie mówi prawdę.

- No właśnie. Może skończymy udawać, że zawiodły tylko okoliczności! - nakręci się Kama w 1829 odcinku "M jak miłość".

- Kama, ale jakie to teraz ma znaczenie? - rzuci w miarę spokojnie, ale też z pewną dozą irytacji Aneta.

- A kim w ogóle jest ta kobieta, co? I dlaczego tak usilnie starała się, żebyśmy nie odnaleźli Marcina? I co zrobiła w tej sprawie policja? O co tu chodzi? - wybuchnie wściekła Kama, a Aneta zobaczy na własne oczy, że nie warto się z nią kłócić.